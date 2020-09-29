農委會水土保持局台中分局爆發公務員收賄案，涉案同仁長期接受廠商免費餐飲、喝花酒等招待，一年內多達60、70次，對此，監委葉宜津、王麗珍、張菊芳今天表示，該分局人員未恪守分際，所涉不法情事嚴重影響機關聲譽，已申請自動調查。

廉政署接獲檢舉，指農委會水土保持局台中分局涉集體喝花酒及收賄，特定官員在1年多內，先後接受不正當利益達60、70次，而在應把關的數10件水土工程放水，圖利廠商。

多達40至50人因此案遭約談，其中涉案公務員近10人，台中檢方認定台中分局祕書楊燕山涉貪事證明確，向法院聲請禁見獲准，同案林姓前課長等5人，以20萬至60萬元不等交保。檢廉不排除有民代或更高層級官員涉案，案情持續延燒。

監委葉宜津、王麗珍、張菊芳表示，公務員應有端正的品行，對於請託關說、飲宴應酬、受贈財物等情事，應恪守倫理規範，如今該分局人員未守分際，多人接受廠商不當賄賂，所涉不法情事影響機關聲譽甚鉅，也有損人民期待，因此申請自動調查。

葉宜津、王麗珍、張菊芳說，此案牽涉層面廣泛明顯行之有年，且據報導，官員甚至長期向廠商強索「公積金」，做為該部門吃喝開銷，若廠方不願配合，即拿不到標案。

葉宜津、王麗珍、張菊芳質疑，涉案官員未依規定公正公開辦理採購，影響採購案件的公平性，為何相關單位均未察覺並展開內部調查？其作業流程及採購作業監督管理是否出現漏洞？機關首長是否督導不周？相關疑義，確實有釐清實情必要。

(中時 )