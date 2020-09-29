立法院朝野黨團日前經協商決議成立修憲委員會，並依政黨比例組成，明天將送交推派名單。目前朝野所推派的名單大致出爐，民進黨團將2席名額禮讓給無黨籍立委林昶佐及台灣基進立委陳柏惟。

立法院朝野黨團14日經協商決議成立修憲委員會，依政黨比例由民進黨團推派22人、國民黨團推派14人、民眾黨團推派2人、時代力量黨團推派1人組成，並於明天中午前將名單送交議事處彙整。目前朝野相關修憲提案，主要包括「18歲公民權」、「廢除考監兩院」等議題。

關於修憲委員會，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬日前在臉書發文指出，黨團會議決議禮讓立法院修憲委員會的2席名額，給沒有黨團的林昶佐、陳柏惟。

民進黨立法院黨團書記長莊瑞雄今天受訪表示，民進黨團提報參加立法院修憲委員會的名單為，民進黨立委邱志偉、羅致政、劉世芳、吳思瑤、范雲、黃世杰、莊瑞雄、蔡易餘、郭國文、賴瑞隆、劉建國、伍麗華、何志偉、趙天麟、蘇巧慧、王定宇、張宏陸、鍾佳濱、管碧玲、周春米，以及林昶佐、陳柏惟。

國民黨團推派的14個名額，採7席抽籤、7席由提案立委協調。國民黨立法院黨團總召林為洲指出，經抽籤確認的名單有國民黨立委李德維、陳玉珍、李貴敏、廖婉汝、楊瓊瓔、林為洲、魯明哲。經協調後的名單有國民黨立委費鴻泰、曾銘宗、吳怡玎、謝衣(鳳)、鄭麗文及林奕華。而剩下最後一席，黨團正在協調是否由黨籍原住民立委參加。

民眾黨部分，由黨團總召賴香伶及立委張其祿參加；時代力量方面，時代力量立法院黨團總召邱顯智受訪表示，將由他參加修憲委員會，希望在18歲公民權、廢除考監兩院、降低修憲門檻等議題上，參與的立委都能有共識。

(中央社)