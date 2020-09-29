南韓總統文在寅總統28日下午與俄羅斯總統普丁通話35分鐘，紀念雙方建交30週年。這是去年6月二十國集團(G20)峰會上兩人舉行領導人會談後兩人時隔15個月再次對話。

南韓《中央日報》引述青瓦台發言人的話說，文在寅在通話中表示，「希望普丁總統能夠在疫情穩定後安排訪韓，討論深入發展兩國關係的問題」，而普丁總統回答說，「我會在親自注射俄產疫苗後訪問韓國」。

兩位領導人還交換了對韓半島局勢的看法。文在寅表示，雖然當前環境困難，南韓仍會持續為實現朝鮮半島全面無核化與永久和平作出努力，希望俄羅斯從中發揮建設性作用，積極給予支持。普丁總統積極評價了韓國政府促進兩韓關係正常化的努力，對當事國重啟對話表示期待，並表示俄羅斯已做好準備，願意繼續為增進韓半島和平貢獻力量。

文在寅邀請俄方加入總部設在首爾的世界疫苗研究所(IVI)，普丁總統對韓國的抗疫成果高度肯定。

(中時 )