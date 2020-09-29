科技新創iCHEF（資廚管理顧問公司）目前在國內合作餐廳數量已突破8,000家，預計今年底將突破9,000家。iCHEF共同創辦人程開佑表示，iCHEF除了提供POS點餐系統與數據分析服務以外，目前正在積極準備開放旗下6大API，將iCHEF打造成為「餐飲業的高速公路」，同時攜手大型國際平台如LINE、Facebook、Ubereats等，佈局餐飲科技生態圈。

程開佑表示，iCHEF近期積極與國際平台進行產品整合開發，例如今年上半年與UberEats系統合，讓超過6,000間台灣與香港的小餐廳同步iCHEF POS系統中的菜單與UberEats訂單，店家不須應付多個平板，即可完成接單、出餐、對帳等流程。同時也整合Facebook集點功能，讓店家更深度與消費者交流。

另外，今年因為疫情關係，iCHEF也開通點餐網站，讓店家可以免費擁有自己的網站，消費者可以直接在網站上點餐，程開佑表示，「店家在疫情期間被迫激發『想像力』，需要找出方法接到訂單，除了與外送平台合作以外，更開始部署自己的網站與工具」，6月開通點餐網站後，申辦的數量甚至比Ubereats還要多。

接下來，程開佑表示，將與LINE整合，餐廳可在自己的LINE官方帳號中圖文選單上綁定其iCHEF點餐網站連結，透過QR Code等方式導流，宣布將整合LINE官方帳號API，消費者將可透過LINE ID直接登入，店家則能活用自身POS裡的消費記錄，依照消費力與消費餐點等資料，精準地分眾發放LINE訊息推播。

程開佑表示，除了提供店家LINE點餐與支付等功能來提升現場人員效率之外，iCHEF要協助餐廳讓LINE點餐中的會員資料，成為小店業績成長的資產。此次整合將讓想用LINE行銷的老闆，現可透過POS裡自動累積的資料將LINE會員依照飲食習慣分群，「例如點過牛肉麵的LINE ID、或是一個月內點過三次牛肉麵的LINE ID」，讓店家可以輕鬆分群，並精準發動LINE分眾行銷，輕便且即刻就能讓台灣15萬間小餐廳行銷功力大躍進。

而未來3～6個月內，iCHEF也將開放包括點餐、金流、菜單、會員、桌況等6大API給想要開發應用的廠商，未來廠商與店家將可以輕鬆快速地去做相應的科技部署。程開佑以目前最受歡迎的菜單API舉例，「店家在串接外送平台時最困擾的就是要提供菜單，因為不同的外送平台上，每個菜單需要人工一個個輸入，導致整合的過程很痛苦。」

未來透過iChef的科技部署，店家只要把統一的菜單準備好，在平台勾選想要開通的外送平台，以及哪些商品要在上面販售，即可輕鬆完成。「這件事情對於外送平台也是好事，因為取得店家上架的時間成本與過程也會變得簡單；而對整個產業來說，也將能提升整體的運作效率」，達到多方共好的目的。

(工商 )