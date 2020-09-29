國民黨中和區黨部今（29日）晚間6時許舉辦小組長以上幹部工作會報，近300名成員參加，黨部主委張智倫準備300個排骨便當，新北市議員陳錦錠、金瑞龍則準備300根香蕉力挺台灣豬農、蕉農。（葉書宏攝）

國民黨中和區黨部今（29日）晚間6時許舉辦小組長以上幹部工作會報，近300名成員參加，黨部主委張智倫準備300個排骨便當，新北市議員陳錦錠、金瑞龍則準備300根香蕉力挺台灣豬農、蕉農。（葉書宏攝）

國民黨中和區黨部今（29日）晚間6時許舉辦小組長以上幹部工作會報，近300名成員參加，黨部主委張智倫準備300個排骨便當，新北市議員陳錦錠、金瑞龍則準備300根香蕉力挺台灣豬農、蕉農。（葉書宏攝）

國民黨中和區黨部今（29日）晚間6時許舉辦小組長以上幹部工作會報，近300名成員參加，黨部主委張智倫準備300個排骨便當，新北市議員陳錦錠、金瑞龍則準備300根香蕉力挺台灣豬農、蕉農。（葉書宏攝）

國民黨中和區黨部今（29日）晚間6時許舉辦小組長以上幹部工作會報，近300名成員參加，黨部主委張智倫準備300個排骨便當，新北市議員陳錦錠、金瑞龍則準備300根香蕉力挺台灣豬農、蕉農。（葉書宏攝）

國民黨中和區黨部今（29日）晚間6時許舉辦小組長以上幹部工作會報，近300名成員參加，黨部主委張智倫準備300個排骨便當，象徵要力挺台灣本地豬農、反美豬，另外，新北市議員陳錦錠、金瑞龍則準備300根香蕉，要號召民眾多多購買香蕉，挺在地農夫。

張智倫、陳錦錠、金瑞龍、議員邱烽堯服務處主任簡永昌、地方里長等近300人參與工作會報，其中不少成員一下班就趕來，展現出國民黨團結氣勢，他們高喊反美豬、挺豬農、挺蕉農等口號。

張智倫指出，中和區的黨員就是國民黨的家人，適逢中秋節將至，藉由幹部工作會報除了交流溝通意見外，也促進彼此感情。會報前特別準備300個排骨便當，由於民眾擔心含有「瘦肉精」的美豬進口，藉此要表達堅持力挺台灣豬農的決心，反對含有「瘦肉精」的美豬進口。

此外，也特別感謝新北市議員陳錦錠、金瑞龍，由於近期香蕉價格崩跌，2位議員拋磚引玉，進一步鼓勵民眾多多購買台灣自產的香蕉。

陳錦錠表示，台灣香蕉享譽國際，但近期卻價格崩跌，農民心血頓失，除了要持續反美豬、挺豬農外，台灣蕉農也需要更多的民眾用實際行動力挺，好吃的香蕉不該成為肥料，「力挺台灣豬農、台灣蕉農！」

金瑞龍則說，用行動力挺蕉農度過盛產過剩的難關，吃香蕉有助於健康，盼可以藉此鼓勵民眾多買香蕉，此外，國民黨堅持反美豬政策，堅決反對含有「瘦肉精」的美豬進口，讓大家一起用行動力挺台灣農產。

(中時 )