台南市左鎮區公舘社區將長輩的手路菜改良成歐式創意料理。（台南市左鎮區公舘社區提供／劉秀芬台南傳真）

大學生楊芳宜（左）、謝念澄（中）、李易親把台南市左鎮區公舘社區長輩的手路菜以影像及文字做有系統地整理。（台南市左鎮區公舘社區提供／劉秀芬台南傳真）

台南市左鎮區公舘社區請暑期大專工讀生訪問社區長輩，將他們的好手藝記錄傳承。（台南市左鎮區公舘社區提供／劉秀芬台南傳真）

如果到山裡能吃到的不只是傳統烤雞，而是法式農村料理，如果二寮觀日平台不只能看日出，還能在上面享用晚餐，你會想參加嗎？台南左鎮公舘社區推廣在地特色風味餐時，不僅將阿公阿嬤手路菜紀錄傳承，還改良成法式創意料理，10月起推出3場「月食祭」活動，邀遊客到二寮日出平台享受月下饗宴。

公舘社區特色風味餐備受遊客好評，但遊客詢問風味餐由來時，卻無法有系統地讓大家知道每道菜的故事，因此今年藉由3位暑期工讀大學生，透過文字與影片，要將社區阿公阿嬤的好手藝傳達給更多人了解。

為了這項計畫，公舘社區面試了10多位學生，希望來工讀的學生都是對社區營造有熱情，且親和力夠，能和社區長輩打成一片，最後由高雄師範大學李易親、成功大學謝念澄、成功大學楊芳宜3位同學入選，由謝念澄、楊芳宜負責訪談調查，李易親負責視覺美編設計。

3位大學生到社區訪問阿公阿嬤，深入他們廚房重地，挖掘出他們的獨門手藝，以及每道菜背後的心情故事，例如羅奶奶的彈牙炒米粉，由來是早年左鎮人娶新娘時，因為路途遠，因此需要非常多的人力來幫忙，炒米粉便是一道犒賞工作人員的點心。

此外，還有古早味鹹飯、古早味月桃粽、懷舊紅龜粿、葛鬱金拌麵、傳統鹹豬肉、筍子雞湯、薑黃餅乾、葛鬱金雪花糬、萬壽菊茶，每道菜都採用在地特色食材，非常有特色，阿公阿嬤好手藝都被記錄進影片，要好好保存傳承。

遊客要品嘗風味餐，除了可向社區訂餐，公舘社區更將阿公阿嬤手路菜變身法式創意料理，10月1日、9日、31日於二寮觀日平台推出「月食祭」晚宴，邀遊客月下品嘗美味餐點。

創意料理由社區工作同仁鍾凱勳發想，在單子葉咖啡館老闆詹珀凰協助下，將手路菜變成創意歐式料理，如香柚莎莎葛鬱金冷麵、椴木香菇濃湯、共工鹹飯小球、香烤土雞腿排佐樹葡萄紅酒醬等，目前9日、31日還有名額，歡迎向公舘社區報名。

(中時 )