如果到山裡能吃到的不只是傳統烤雞，而是法式農村料理，如果二寮觀日平台不只能看日出，還能在上面享用晚餐，你會想參加嗎？台南左鎮公舘社區推廣在地特色風味餐時，不僅將阿公阿嬤手路菜紀錄傳承，還改良成法式創意料理，10月起推出3場「月食祭」活動，邀遊客到二寮日出平台享受月下饗宴。
公舘社區特色風味餐備受遊客好評，但遊客詢問風味餐由來時，卻無法有系統地讓大家知道每道菜的故事，因此今年藉由3位暑期工讀大學生，透過文字與影片，要將社區阿公阿嬤的好手藝傳達給更多人了解。
為了這項計畫，公舘社區面試了10多位學生，希望來工讀的學生都是對社區營造有熱情，且親和力夠，能和社區長輩打成一片，最後由高雄師範大學李易親、成功大學謝念澄、成功大學楊芳宜3位同學入選，由謝念澄、楊芳宜負責訪談調查，李易親負責視覺美編設計。
3位大學生到社區訪問阿公阿嬤，深入他們廚房重地，挖掘出他們的獨門手藝，以及每道菜背後的心情故事，例如羅奶奶的彈牙炒米粉，由來是早年左鎮人娶新娘時，因為路途遠，因此需要非常多的人力來幫忙，炒米粉便是一道犒賞工作人員的點心。
此外，還有古早味鹹飯、古早味月桃粽、懷舊紅龜粿、葛鬱金拌麵、傳統鹹豬肉、筍子雞湯、薑黃餅乾、葛鬱金雪花糬、萬壽菊茶，每道菜都採用在地特色食材，非常有特色，阿公阿嬤好手藝都被記錄進影片，要好好保存傳承。
遊客要品嘗風味餐，除了可向社區訂餐，公舘社區更將阿公阿嬤手路菜變身法式創意料理，10月1日、9日、31日於二寮觀日平台推出「月食祭」晚宴，邀遊客月下品嘗美味餐點。
創意料理由社區工作同仁鍾凱勳發想，在單子葉咖啡館老闆詹珀凰協助下，將手路菜變成創意歐式料理，如香柚莎莎葛鬱金冷麵、椴木香菇濃湯、共工鹹飯小球、香烤土雞腿排佐樹葡萄紅酒醬等，目前9日、31日還有名額，歡迎向公舘社區報名。
(中時 )
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