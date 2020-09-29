《黑豹》男主角查德威克鮑斯曼（Chadwick Boseman）上月28日因大腸癌病逝，享年43歲。近日有傳聞指，黑豹離世前，成功留種，讓太太泰勒（Taylor Simone Ledward）懷孕，目前現低調養胎。

據《MTO News》報導的消息人士指出：「查德威克想要小朋友，泰勒也想，他們也早就知查德威克將會離開，所以想懷孕留下後代這件事並不意外。」據指最近泰勒體重增加，雖然不多，但身邊人都稱：「對呀她看上去就是懷孕了，她之前比較瘦。」不過該起謠傳一來並非於主流媒體上曝光，二來泰勒一向作風低調，至今仍未回應傳聞，因此可信度仍有待觀察。

此外，查德威克鮑斯曼逝世滿月，不過生前暖舉仍讓人難忘，曾與他合作的女星席安娜米勒（Sienna Miller） 在接受《Empire》訪問時透露，起初因片酬問題想辭演，沒想到製作公司大方同意原來開價高的酬勞，後來才發現是主演兼製片的查德威克默默捐出了自己一部分的薪水貼補，讓她驚訝不已，也備受鼓勵。

(中時 )