吳大維、宋芸樺、許時豪出席《明晚空中見》首播宣傳活動。（盧禕祺攝）

許時豪劇中對宋芸樺體貼入微。（盧禕祺攝）

宋芸樺出席《明晚空中見》首播宣傳活動。（盧禕祺攝）

吳大維暢談爸爸經。（盧禕祺攝）

台灣原創影集《愛的廣義相對論》系列作品《明晚空中見》將於本週六(10／3)晚上10點於衛視中文台首播，宋芸樺、許時豪、吳大維29日一同現身受訪，宋芸樺為揣摩影集中未婚懷孕的角色，把8個月大、至少3公斤的「假肚子」帶回家「練習」，過了兩個星期的孕婦生活，還被入戲的爸搞笑逼問：「是哪個男人？叫他給我過來！」劇中懷孕到生產過程也讓她深深有感地直呼：「媽媽真的好辛苦！」

她為融入角色，看了自然產、剖腹產、水中產的各種生產影片，從外在表演影響到了內在，因此完全沒有想過孕婦看診害不害羞的問題，拍生產戲也是她的殺青戲，她苦笑回憶，因為當下已經植入生產的疼痛感，她兩隻手還抓到快瘀青、全身噴汗，有如真的歷經生產，沒想到一拍完大家都來跟超級狼狽的她拍殺青慶祝照，讓她哭笑不得。

年過半百才當爸爸的吳大維已有一個10個月大女兒，他滔滔不絕分享當初看著老婆從懷孕到生產，形容女兒 一開始在媽媽肚子裡原本只是像蝌蚪般，慢慢長成四不像、青蛙，然後長出手指腳趾，他一頭霧水、充滿好奇地看著女兒出生，現在則已是個可愛小肉球，覺得這過程真的是很奇妙的一件事，他坦言覺得一個不夠，很想要再生，「起碼要兩個！」

宋芸樺劇中在單親家庭、沒有爸爸的環境下成長，心中總有個聲音「我長大以後一定不要變成我媽」，與飾演媽媽的楊謹華有一場激烈的母女爭吵戲時，她氣憤飆出：「那妳不要生下我啊！」讓楊謹華揪心自責到只能連打自己15個耳光宣洩！宋芸樺表示，劇本跟走戲時並沒有自呼巴掌的橋段，當時背對著楊謹華的她在現場聽到巴掌聲時一度嚇到，卻不敢回頭看，「覺得那是非常由內而外想要做的舉動，當場被她的表演給震懾住。事後有問她痛不痛，因為她臉都紅了」。她說，「我覺得謹華姐是能量很強的演員，只要跟她對到眼，就可以完全跟著她在角色的情境裡，情緒雖然很重，但在拍攝前我們都有各自準備好情緒，因此拍得很順利。」雖因環境背景，宋芸樺最終也背負著和媽媽相似的影子長大成人，但在與媽媽諒解、和解的過程中，也體會到媽媽的愛是多麽的珍貴。

問及現實生活中是否也如此叛逆，宋芸樺表示，她其實是個滿乖的小孩，「所以我從小的夢想就是體驗離家出走！」一旁的許時豪則爆料：「我高中時因為跟哥哥吵架，拿了500元離家出走一個多禮拜，還去就讀的建中司令台睡，結果被蚊子叮爆。後來去了附近的公寓樓梯間睡了兩晚，上課被同學發現怪怪的，就在同學老家借住一星期才回家」。

許時豪飾演宋芸樺身邊溫暖的小天使默默陪伴，總是在她情緒低落時，不計形象摳腳扮醜，用各種方法逗她笑，並大展暖男招數，溫馨接送、隨叫隨到、貼心送早餐、陪看醫生，更在身體不支暈倒時，一手抱起狂奔送醫，可謂「大仁哥」暖男的化身，戲內兩人如影隨形，就連戲外，拍戲空檔兩人也膩在一起，狂打switch玩遊戲，問及戲外擇偶類型，宋芸樺直說：「我一直都很喜歡暖男的類型，因為自己的性格比較大剌剌，所以喜歡心思細膩溫暖的男生。」許時豪開心笑說：「暖男有機會了！」

劇中為了找出媽媽當年所留下的「遺憾」，宋芸樺豁出去和吳大維對峙，一言不合便拿起桌上的水杯，往吳大維臉上潑去，面對前輩吳大維，宋芸樺坦言：「有點緊張，因為有事先花點時間討論，所以一次就完成了。」由於當下就讓自己完全入戲，處在生氣的狀態，「所以潑得滿好的」。吳大維則打趣說：「就忍痛一次，這也算是動作戲，潑水的角度、時間，全都融合在一個瞬間，很精準！」

(中時 )