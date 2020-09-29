根據新華社報導，世界銀行今日發布的東亞和太平洋地區經濟形勢報告預測，今年大陸經濟增速將達2％，比6月初預計的1％上調1個百分點。

報告預測，東亞和太平洋地區經濟今年將增長0.9％，這將是1967年以來的最低增速；該地區除大陸外的其他經濟體今年將萎縮3.5％。

世界銀行報告還顯示，東亞和太平洋地區2021年的經濟前景將好於今年。基於疫苗可能問世、持續復甦和主要經濟體經濟活動正常化的假設，預計大陸經濟將增長7.9％，該地區其他經濟體將增長5.1％。

(旺報 )