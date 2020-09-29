世界銀行上調今年大陸經濟增速 從1％調高至2％ 19:132020/09/29 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 世界銀行上調大陸經濟增速，從1％調高至2％。(shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據新華社報導，世界銀行今日發布的東亞和太平洋地區經濟形勢報告預測，今年大陸經濟增速將達2％，比6月初預計的1％上調1個百分點。 報告預測，東亞和太平洋地區經濟今年將增長0.9％，這將是1967年以來的最低增速；該地區除大陸外的其他經濟體今年將萎縮3.5％。 世界銀行報告還顯示，東亞和太平洋地區2021年的經濟前景將好於今年。基於疫苗可能問世、持續復甦和主要經濟體經濟活動正常化的假設，預計大陸經濟將增長7.9％，該地區其他經濟體將增長5.1％。 (旺報 ) #經濟 #地區 #經濟增速 #大陸 #東亞 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 開放外資 陸連4年放寬准入條件 04:102020/09/29 產業財經 配合取得紓困救命錢 信保 前八月助獲融資1.1兆 04:102020/09/29 金融．稅務 大陸國務院參事：實現雙循環發展須大量改革 16:432020/09/29 財經 世銀：疫情3大衝擊 東亞與太平洋經濟成長53年新低 14:592020/09/29 財經 八方雲集興櫃 展現問鼎觀光股股王氣勢 10:492020/09/29 財經 全球央行瘋數位貨幣 陸一馬當先 04:102020/09/29 產業財經 陸港觀盤－香港證券交易市場 現結構性改變 04:102020/09/29 全球財經 陸前8月房市調控368次 難現「金九銀十」 13:452020/09/29 兩岸 查核財報有疏失 重罰康友二簽證會計師停業二年 17:442020/09/29 財經 淘寶被台開鍘根本不痛 華爾街調高阿里巴巴目標股價 16:202020/09/29 財經 兩岸熱門新聞 印度邊境首度部署無畏巡航導彈 目標轟炸西藏機場導彈基地 - 兩岸 網民鼓吹十一國慶遊行用汽油彈弓箭 港警嚴重警告 - 時政 渣洋男炫上1242陸女 還賣無碼性愛片網看完火了 - 兩岸 公公爽抱新娘手貼南半球 媳婦笑嘻嘻上演餵食秀 - 兩岸 校花婚後甘做主婦 人夫竟PO照諷：難追還是當我免費保姆 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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