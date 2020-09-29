政院秀資料，食安會議都有開啦(政院提供)

國民黨質疑蘇揆沒主持食安會報怎能決定開放萊豬，行政院發言人丁怡銘表示，真正決定開放標準、專業評估的是各種諮議會，這個關於美豬美牛的專家諮議會是在衛福部開，不僅有開而且有結論；另外，食安辦公室只要有需要，隨時可召開相關督導會議，解決事情更有效率。

藍營質疑總統蔡英文宣布開放含萊克多巴胺美豬進口前，超過一年沒有召開行政院層級的食安會報，忽視國人的食品安全與健康保障，要求行政院應儘速召開食安會報。

丁怡銘表示，事實上，行政院「食安會報」功能依法為食品安全事務的協調、監督、推動及查緝；只是管理性質、交換意見的會議，真正決定開放標準、專業評估的是各種「諮議會」，中央主管機關即衛生福利部召集諮議會，諮詢專家意見訂定相關標準；關於美豬美牛的專家諮議會是在衛福部開，不僅有開而且有結論。

他表示，食安會報部分，食安辦公室只要有需要，隨時可召開相關督導會議，解決事情更有效率。去年6月蘇揆召開食安會議後交辦任務，一年多來，食安辦持續有各種跨部會食安協調會議與機制，包括例行會議是透過3部會署(衛福部、農委會、環保署)跨部會會議，每3個月開會2次，特定會議，例如聯合稽查、雞蛋溯源、醬油蜜蜂攙偽、學校午餐、食安管理機制檢討等，均不定期持續開會。各種食安辦公室的相關會議結論，都隨時向蘇揆報告。

丁怡銘補充說，新冠肺炎爆發以來，每週定期召開的防疫會議也不是以會報方式，各部會在大會議室開會。而是蘇揆就每周重要任務和主題，隨時動態調整與會成員做討論。證明這樣的工作流程很有效率，讓台灣的防疫工作做到世界第一。

(中時 )