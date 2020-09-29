基隆市衛生局抽驗中秋節應景食品共165件，其中暖暖區一間蔬果量販店遭查獲其豆干含有殺菌劑過氧化氫，不符「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，衛生局立即要求業者下架，並移請供應商所在的衛生局辦理，其餘164件均符合規定。

衛生局表示，過氧化氫俗稱雙氧水，具殺菌、防腐及漂白作用，我國規定過氧化氫可使用於食品作為殺菌用，但最終不得殘留，業者為防止產品於室溫久置色澤變暗，常使用過氧化氫改善食品外觀顏色，但若添加過量、原料加熱時間不足或煮熟後才浸泡，食品就會殘留。

衛生局食品藥物管理科長王翠雯說，這次查獲的豆干是在暖暖的蔬果量販店發現，其製造商位在台北，店家並不知情豆干裡含有過氧化氫，衛生局將全案移至台北市衛生局辦理。

衛生局者吳澤誠指出，業者製作的產品若不符「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，依食品安全衛生管理法第18條及第47條第9款規定，可處製造業者或責任廠商3萬元以上300萬元以下罰鍰。

吳澤誠呼籲民眾，選購伴手禮或相關應景食品時，勿以產品色澤為取向，對於異常白皙或偏離傳統色澤太多的食品，要提高警覺，而烤肉使用的生鮮食材則應注意是否適當儲存，購買後應妥善保存並盡早食用完畢，以確保產品食用安全。

衛生局這次前往烘焙糕餅店、烘焙材料行、連鎖超市等地抽驗雞蛋及製品15件、糕餅及餡料55件、麵粉2件；另至生鮮賣場、傳統市場、蔬果行、燒烤店、連鎖超市等地抽驗烤肉用食材、禽畜水產品及加工品29件、豆製品19件、醬料23件、蔬果製品16件、吐司6件。

(中時 )