股價曾達500元、前生技股王康友-KY於8月爆發董事長、總經理等高層集體落跑，涉嫌掏空公司且財務報表不實，日前停牌並面臨下市，金管會經近2個月調查後，今天(29日)宣布，查核康友財報的勤業會計師事務所施景彬、江明南處以停業２年，今年10月1日起生效，是13年來最重處分。

金管會表示，上次懲處會計師是2007年力霸事件，當時有2名會計師被撤照、4名會計師被罰停業。康友案決定停業而非撤照，是參考過去類似案例。

康友因無法如期公告申報2020年第2季財務報告，股票自8月18日起停止交易，影響股東近1.2萬人權益。金管會指出，8月即要求證交所調閱會計師工作底稿以釐清疏失，發現康友2018、2019年度財務報告係由施、江查核簽證，顯有缺失。

2名會計師處以停業2年有3大主因，一、2018與2019年現金及銀行存款占合併總資產57%及52%沒有依風險執行有效查核程序；二、2019年第3季已知重要子公司六安遭抵押登記擔保他人借款達人民幣2.37億元，占康友淨值12點9%，占康友機器設備淨額亦高達76.41%，比例相當高，但會計師在2019年年報中都沒有查明機器設備是否提供擔保及相關期間財報揭露妥適性；三、 2020年中會計師已獲知康友銀行存款存在性可能有重大疑慮 ，但未對康友公司已對外公開財報採適當行動。

(中時新聞網)