霍正奇與他的生日蛋糕開心合影。（民視提供）

民視八點檔《多情城市》如火如荼拍攝中，28日也是劇中演員霍正奇的生日，飾演他太太李珞晴為了送上驚喜，特地在一個月前跟學生一起發想打造史努比公仔蛋糕，李珞晴笑說沒想到昨天剛好她沒有班，但因為蛋糕都準備了，如果自己不到那這籌備一個月的驚喜就泡湯了，結果沒想到霍正奇的班表竟然從晚間七點改到九點，李珞晴笑說自己在攝影棚躲了一個多小時，終於等到霍正奇有空檔，才把蛋糕推出來慶生。

霍正奇表示，看到李珞晴推蛋糕進來，真的很不好意思，因為知道她沒有班還特地跑來攝影棚，且還訂製他超愛的史努比公仔蛋糕，讓他非常感動。霍正奇也把生日願望送給《多情城市》的每位演員，希望大家身體都能夠平安健康。

李珞晴也號召演員群王瞳、賴慧如、廖苡喬以及工作人員齊聚一起替霍正奇唱生日快樂歌，導演還虧霍正奇「你是最幸福的男人了，這麼多美女陪你慶生」，王瞳則當起慶生攝影師，忙著幫大家拍照。

李珞晴說平常跟霍正奇對戲相處都覺得他是很內斂而且很man的，沒想到在切蛋糕的時候，霍正奇變身小男孩，原來在切蛋糕時，他小心翼翼把蛋糕上的史努比的公仔拿起來，拿去洗一洗擺在梳化室的櫃子裡，讓李珞晴直呼超可愛，也謝謝霍正奇喜歡她準備的禮物。李珞晴表示，因為2020年太苦悶又太悲傷，覺得要好好的把握當下，珍惜身邊的人，希望自己的小小力量可以溫暖他人，看到大家開心的笑容就很滿足了。

(中時 )