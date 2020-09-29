金管會今宣布，街口投信因誤導投資人、內控失靈等多項違法缺失，決議重罰300萬元罰鍰，並命令街口投信解除董事胡亦嘉董事職務，這是金管會成立以來，出手懲處投信最重的一次。

由於胡亦嘉遭解職，將被相關單位(如公會)註記、列管，金管會表示，胡亦嘉5年內將不得返回銀行、保險公司，3年內也不得再回投信、電支機構工作。

金管會證期局副局長郭佳君表示，裁罰書收到後，胡亦嘉不得領街口投信薪資、更不能涉入經營；郭佳君根據裁罰書結果做出結論，期許沒有胡亦嘉的街口投信，能回到投信業經營應該要有的「正軌」。

郭佳君表示，胡亦嘉先前架空董事會、監察人無法發揮功能，董事長、總經理形同虛設，內控機制也失靈，說明了金管會下如此重手的原因。

7月上線的「街口託付寶」主打民眾把錢放進託付寶，如同投資人購買街口投信發行的「街口多重資產基金」，預期年化增長率可達1.2％至2.5％，且還可隨時提領，引發諸多爭議，踩到金管會監理紅線。

郭佳君表示，投信可以列出過往經營績效，讓投資人參考，但對於未操作的金融商品，以文宣的方式強調保證獲利、快速買回實在很離譜，若沒有達到績效、甚至造成投資人虧損，這該由誰負責？最後逼得金管會得站在「第一線」處理後續。

街口投信的重大缺失，還包括未經內部簽核及董事會決議，即與他人合作提供基金墊款服務，提供給金管會的文件有未據實陳述及隱匿情形，且胡亦嘉同時代理董事長及總經理職務，追募街口布蘭特原油正2期貨ETF未公平對待投資人等。

(中時 )