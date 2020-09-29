為了讓民眾體驗藍色公路之美，連江縣政府交通旅遊局匡列450萬預算，每人可領取最高1000元補助。（連江縣交通旅遊局提供）

新冠肺炎疫情趨緩，偽出國行程蔚為風潮，「報復性旅遊」讓馬祖空中航班供不應求，連江縣交通旅遊局匡列450萬預算，10月1日起特別推出「藍色公路船舶回程補助」，回程（馬祖-基隆）每人可領取最高1000元，讓旅客用最省錢的方式體驗馬祖旅程。

臺馬之星為基隆至馬祖接駁船隻，客房分為五個等級，依序為：貴賓室、頭等艙、商務艙、經濟艙與座位。貴賓室與上等艙各有兩間、商務艙六間、經濟艙十二大間，共可提供380張床位，其中包括兩間無障礙艙。

貴賓室與頭等艙都位在臺馬之星最上層甲板，貴賓室可住兩名旅客，設有雙人大床一張，頭等艙可住三人，設有雙人床一床及單人床一床，均有衛浴，並均有大片景觀窗可觀賞海景，貴賓室並設有寬敞明亮的客廳及視聽設備。

商務艙均為上下舖、單人床，每房可住六名旅客，設有小型沙發及桌子。經濟艙全部分隔為十二大艙間，床位亦為上下舖，多數是單人床，另有少數床舖為「親子床」，可提供親子同床，便於就近照顧。

商務艙、經濟艙與無障礙艙的每個床位都設有拉簾與床頭燈，此外，各床位均提供拋棄式枕頭巾，床單與棉被每航次均更換清洗，以維衛生品質。

馬祖到基隆沿岸風光非常美麗，連江縣政府為鼓勵大家欣賞藍色公路之美， 提出了旅遊補助方案。只要持有去回程船票，透過簡單的方式，就可以輕鬆申請到最高1000元的旅遊補助。讓台灣旅客的馬祖之行從「船」開始，去程可以欣賞美麗星空，回程可以遠眺湛藍海域，幸運的話還可以在航程中發現可愛的海中生物！

自由行旅客於109年10月1日至10月31日期間，去程搭乘基隆到南竿或東引的船舶，可於回程憑：（一）申請書、（二）含有戶籍地的身分證明文件影本、（三）去程為「基隆至南竿或東引」和回程為「南竿或東引至基隆」之船票、（四）匯款帳戶封面影本等，於109年11月5日前至馬祖南竿福澳港務大樓1樓小三通售票櫃檯、基隆西岸碼頭2樓大廳或以掛號郵件（依郵戳日為憑）提出申請，即可憑回程票面價格領取每人最高1000元補助。

補助款將於15個工作日核撥至申請人提供之帳戶，補助經費用鑿即停止受理，有興趣的民眾請洽詢馬祖卡蹓趣官方粉絲團、本方案官網或諮詢專線0975-290325。

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