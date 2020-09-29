藝人陳致遠、老婆林秀琴被前東家鴻凱娛樂指控告約，不僅拒絕配合經紀人安排的工作，還私接至少13項代言及活動，分別遭求償100萬元。台北地院日前開庭，陳致遠夫妻未現身，事後也未具狀表示意見，法官今以一造辯論如數判准，可上訴。

前中職球員陳致遠2009年爆發疑似打假球事件，之後轉型通告藝人，和老婆林秀琴上遍各大綜藝節目。夫妻倆2018年爆出欠債風波，與鴻凱娛樂的經紀人閃亮亮簽3年經紀約，林秀琴今年5月28日卻在臉書透露，表示因為疫情關係工作停擺，嘗試自己投資、直播銷售產品，為免與經紀約衝突，才會發書面解約。

鴻凱娛樂主張，陳致遠、林秀琴須透過經紀人對外接洽，並接受經紀人指派的工作，但夫妻倆經常拒不配合工作內容，對於訊息已讀不回，電話無法聯繫，錄影常遲到1、2個小時，卻自2018年12月至2020年5月間還私接代言、參與活動共13次。

鴻凱娛樂並指，2019年末公司陸續接獲法院執行命令扣押夫妻倆的薪資，對外也不斷傳出欠債訊息，重挫公司辛苦為夫妻倆建立的正面、陽光形象，夫妻倆更直接在粉絲專業張貼聯繫方式，並於今年5月無預警單方面解約，導致後續安排的工作只能取消，嚴重影響公司商譽，故依經紀約求償違約金向2人各求償100萬元，總共200萬元。

北院本月1日開庭時，夫妻倆未現身，鴻凱娛樂的律師因此請求以一造辯論判決，法官裁准。

律師庭後受訪表示，陳致遠夫妻倆經濟狀況一直都不好，名下疑似沒有財產，之前甚至有債主上公司討債，請求扣夫妻倆薪水還債，公司擔心就算法院判勝訴，恐怕也拿不到錢。

(中時 )