施羅德台灣樂活中小基金經理人詹祖光指出，受到美股干擾，台股近期同樣受挫，時序將來到第四季，認為台股的展望仍相對穩健，主因為全球資金寬鬆、台灣基本面復甦以及在大陸去「美國化」下成為潛在受惠者，因此，綜觀台灣股市前三季表現，仍是全球主要股市中，少數報酬率翻正的市場，且未來持續看俏。展望第四季，台股表現可期，建議投資人可尋找有中長期結構性轉變和成長機會的標的。

近年來，面對每一次的經濟衰退，美國聯準會（Fed）大多透過調降利率政策、釋放更多流通貨幣來刺激經濟，但面對2019年年末以來爆發的新冠肺炎，除了持續寬鬆的政策外，美方下了更多的猛藥，包含支持企業新發債券、同時購入投資級企業債及ETF等來應對不確定的經濟市場。

疫情持續延燒，美國聯準會更表態將維持低利率政策至2022年，先前的「縮表」還未結束、新的資金又釋出到市場上，全球資金不僅充沛，更可說是「淹腳目」，同時也帶來了全球股市的資金行情。

聰明的資金當然是流向未來仍看俏的市場，而台股就是其一。上半年，外資在台股市場中賣超6千多億元，相較2019年全年買超逾2,400億元，外資在2020年上半年只能用瘋狂拋售來形容，就連台灣的龍頭股也受到波及，外資持股比率一度下降到75％左右，而年初都在78％以上。

不過，隨著中美貿易戰漸清晰，外資遂回補台積電，目前持股比率已回升至76.46％。而回補台股的原因有二：包含台灣市場的基本面復甦，加上在中美摩擦下，大陸去「美國化」，台股是潛在的受惠者。

經濟部於8月底公布7月外銷訂單數據，為455.7億美元，相較去年同期成長12.4％，增幅為2011年以來新高，不僅如此，工業生產、出口數量也都開始復甦。而且從產業面觀察，不僅科技類獨好，就連傳產類的外銷訂單金額增幅也反轉向上，顯見台股基本面整體表現都不錯。

此外，美國壓制大陸，從中興通信、華為事件、TikTok、wechat、中芯半導體等，美方依序打擊。雖然大陸積極布局，打算自主半導體設備供應鏈，但恐怕沒這麼容易。

首先，半導體供應鏈可說是全世界最複雜的產業，台灣的半導體產業初期是政府支持，後來則是靠著全球眾多上下游供應鏈通力合作，才能成績亮眼；再者，大陸要自主發展整條供應鏈，需要從低階的市場做起，在產業技術和資源的遙遠差距下，這件事絕非一蹴可幾。

在大陸廠商還沒辦法自主供應相關零組件以前，目前預期只能仰賴台日韓歐等廠商，且估計在大陸科技和經濟發展沒有明顯慢下來之前，美方還會陸續對更多企業提出制裁，尤其美國又即將舉行大選，候選人打大陸換選票是常事，在這樣的狀況下，等於間接促進了台灣半導體產業的榮景。

綜觀以上，展望第四季，台股表現可期，建議投資人可尋找有中長期結構性轉變和成長機會的標的。

詹祖光指出，可伺機布局大陸去「美國化」趨勢而受惠的IC製造、設計、先進封裝類股。另外，在疫情催化下，零接觸經濟的電子商務、電競產業也續熱絡，而下半年通常是手機相關供應鏈旺季，可留意蘋果供應鏈，其中尤以5G最具話題性，預期相關零組件的供應商受惠最大。長線而言，則持續看好5G、雲端伺服器、半導體等產業。

不過要特別注意，若大陸的半導體發展全面受制，未來大陸的電子商務、物聯網（IoT）、人工智慧（AI）、大數據（Big data）、雲端運算（cloud computing）、自駕車、智慧醫療、工業4.0、太空計劃等將全面受到拖累，導致經濟只能依賴傳統產業，將使其長期經濟發展不樂觀；同時，全球疫情仍存在不確定性，短期內全球消費和投資可能仍趨於保守，持續追蹤歐美疫情狀況、中美貿易戰等，仍是投資人的重要功課。

(工商 )