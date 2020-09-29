陽明海運29日傍晚接到行政院派令，將由國發會副主委鄭貞茂接掌董事長職務，陽明將在30日下午召開臨時董事會，通過這項人事，新人事10月1日起生效，預計10月5日舉辦交接典禮與現任董事長謝志堅歡送會。謝志堅卸職後將接回在美國的老媽媽，好好陪陪老人家。

謝志堅稍早表示，他與前交通部長賀陳旦說好做一任3年，因此520後向現任交通部長林佳龍口頭請辭，林部長留他至今。陽明高階主管指出，謝志堅對陽明貢獻非常大，他是竭盡所學，無私的傾囊相授，每次會議都認真的傾聽、指導與做出最佳裁決，由始至終，沒看過他倦勤怠惰，謝志堅不能多做兩年實在是陽明的重大損失。

對於同事表達的不捨，謝志堅說：「陽明同事很可愛，很支持我，他們也知道我全心全力是為陽明。大家愈來愈團結，一齊為陽明能長治久安的共識與決定愈來愈強。」

「我今天不退休，明天也會退休。重點是他們比以前更進步，更獨立了。我的階段性任務可以告一個段落，因此今天或明天公文的收到與否，或許不是重點了。套用川普總統的一句話：make Yangming great again.虔誠的！」

今年年初新冠肺炎爆發，謝志堅住在美國的妹妹擔心台灣疫情，將94歲的老媽媽接到美國，沒想到美國疫情嚴重，老媽媽每天只能在自家花園散步，謝志堅已經安排近日接回老媽媽，要好好陪她四處走走，唱歌散心。

謝志堅自長榮海運基層出身，在長榮40年，其中有20年是外派，待過德國、英國、 義大利、美國、香港、上海與高雄等地，當到長榮集團副總裁。

謝志堅在業界人緣超好，專業能力備受肯定，在2016獲美國著名商業日報（Journal ofC ommerce）肯定其在海運界成就及貢獻給予終身成就獎，2017年在中國航運名人榜名列第八為台灣第一，2018年獲倫敦勞氏海運報導（L LOYD LIST）刊登為2018年封面人物，2019年海洋大學頒給名譽博士學位。

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