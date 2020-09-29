美科技股修正 台股鎖定相對強勢族群 19:352020/09/29 工商 孫彬訓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國科技股近期大幅修正，投信法人分析，台股近期盤面焦點可鎖定在具有基本面題材且技術面相對強勢族群為主。 日盛高科技基金經理人林佳興表示，就資金面觀察，美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）引進「平均」通膨概念，表示未來將持續低率環境，資金依舊充沛，美、歐、日三大央行M2貨幣供給數量，通常代表市場資金水位，因貨幣供給量可以反映市場資金總需求量的變化和未來通貨膨脹的壓力狀況。 就目前供給量持續創新高，代表市場資金充沛，提供台股充沛續航動能。 (工商 ) #台股 #鎖定 #相對強勢 #貨幣供給 #族群 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台股連續二日反彈 指數站上12,500點關卡 09:252020/09/29 財經 強彈卻量縮 台股滿月缺一角 04:102020/09/29 財經要聞 美制裁中芯 半導體股漲迎轉單 04:102020/09/29 財經要聞 《盤後解析》台股受抑 多頭觀望 14:492020/09/29 財經 節前觀望濃厚市場先縮手 台股漲勢吐回百點、台積電翻黑 09:152020/09/29 財經 《基金》總統大選前 美股基金資金動能不穩定 09:262020/09/29 財經 法人低接這檔 台股小漲為秋節後行情暖身 14:212020/09/29 財經 永豐證：面對行情波動 存股是最適策略 15:522020/09/29 財經 5＋1風險 尋求防禦性標的 04:102020/09/29 證券．權證 多頭反撲 15檔業績旺股領航 04:102020/09/29 證券．權證 財經熱門新聞 千億晶片大騙局續集？ 詐完蔣爸 武漢弘芯爆恐怖下一步 - 財經 投信史上最大罰度 街口董事胡亦嘉遭解職 - 財經 - 工商 金管會鐵了心要它下市 元大原油正2自救會抗議無效 - 財經 - 工商 謝志堅卸任陽明董事長 下一步有洋蔥 - 財經 - 工商 台積電疲了 大咖提前放假？專家：明天要小心 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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