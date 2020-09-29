美國科技股近期大幅修正，投信法人分析，台股近期盤面焦點可鎖定在具有基本面題材且技術面相對強勢族群為主。

日盛高科技基金經理人林佳興表示，就資金面觀察，美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）引進「平均」通膨概念，表示未來將持續低率環境，資金依舊充沛，美、歐、日三大央行M2貨幣供給數量，通常代表市場資金水位，因貨幣供給量可以反映市場資金總需求量的變化和未來通貨膨脹的壓力狀況。

就目前供給量持續創新高，代表市場資金充沛，提供台股充沛續航動能。

(工商 )