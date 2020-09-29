國姓鄉北梅國中、北港國小，緊鄰省道台21線交通要道，由於未設紅綠燈交通號誌，學童往來險象環生，非常危險！經立委馬文君多次協調爭取，新設的紅綠燈交通號誌29日啟用，學生上下學安全多一層保障。

紅綠燈號誌啟用，包括縣議員戴世詮、鄉民代表邱秋榮、劉昌坤、村長劉醇良、北梅國中校長張文嘉、北港國小校長梁秀琴，都共同見證保障學童用路安全的重要時刻。

馬文君表示，張文嘉校長到任時，發現校門口緊鄰省道台21線，卻沒有設置紅綠燈交通號誌，連學童穿越馬路行人專用的斑馬線都沒有，讓師生憂心忡忡！北梅國中旁的北港國小雖然有斑馬線，但紅綠燈只閃燈，安全責任落在執勤的導護老師身上，往來車流常讓師生嚇出一身冷汗。

馬文君認為，北梅國中、北港國小緊鄰台21線，雖然車流量不大，但是容易有視線死角，又因未設置紅綠燈號誌，騎士會快速通過，一不小心就會發生車禍；傍晚路口路燈較少，缺乏燈光，學生穿越馬路更危險。

馬文君接獲陳情後，多次與公路總局埔里工務段及縣府交通工程科、縣府教育處等單位溝通協調，今年3月同意北梅國中設置紅綠燈號誌；馬文君表示，感謝公路總局埔里工務段及縣府工務處通力合作，一起維護學生的安全，讓家長放心、同學安心。

(中時 )