台北市消防局晚間6時許獲報，南京東路三段269巷內有人墜落1樓地面。救護人員抵達時，30多歲女子已明顯死亡，不送醫。轄區警方已封鎖現場，並調閱一旁大樓監視器，釐清女子墜樓原因。

警消獲報有人墜落在該處大樓後方1樓停車場，警方初步研判是大樓住戶，正清查其身分，將報請檢察官相驗遺體，調查死因。

(中時 )