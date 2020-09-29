北市晚間驚傳女子墜樓 明顯死亡不送醫 19:442020/09/29 中時 胡欣男 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市晚間驚傳女子墜樓 明顯死亡不送醫 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市消防局晚間6時許獲報，南京東路三段269巷內有人墜落1樓地面。救護人員抵達時，30多歲女子已明顯死亡，不送醫。轄區警方已封鎖現場，並調閱一旁大樓監視器，釐清女子墜樓原因。 警消獲報有人墜落在該處大樓後方1樓停車場，警方初步研判是大樓住戶，正清查其身分，將報請檢察官相驗遺體，調查死因。 (中時 ) #女子 #大樓 #警方 #死亡 #墜樓 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 夜半陰氣陣陣鬼壓床 高大成辦渣夫遇冤魂 18:132020/09/28 生活 永和樂華夜市旁驚見女子當街便溺 網嘔：她沒擦屁股 10:192020/09/29 社會 女兵請育嬰假陪酒還債 1月兒「像惡魔」大力搖晃害命 18:172020/09/28 社會 淡水環境藝術節 千人踩街 04:102020/09/28 地方新聞 醋夫打死小20歲嫩妻 看守所內氣喘發作喪命 13:532020/09/28 社會 死者託夢供線索 「警冥」合作逮兇手 09:002020/09/28 搜奇 紅繩緊繫 澄清湖驚見男女浮屍 04:102020/09/28 社會新聞 小貨車司機惡意逼車重機案 警方到水產行預防私刑 18:282020/09/28 社會 造勢難看遭換將 川普前競選總幹事驚傳企圖輕生送醫 13:542020/09/28 國際 男子與女友吵架 路人好心勸架遭槍擊 10:452020/09/28 社會 社會熱門新聞 竹科高富帥激戰偷拍 高學歷正妹受害 心得分類影片：爽翻 - 社會 秋節歡聚別酒駕 中市警撂話絕對嚴辦 - 社會 竹科高富帥前妻「正妹星座專家」 新婚夜竟狂啪酒店妹 - 社會 清大博士生前收入曝光 校內師生震驚：不可能找不到工作 - 社會 參選立委落敗轉當「牛郎店公關」 慘遭女客灌酒、店長逞獸慾 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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