今記者會邀請結婚60年的葉景周、52年的吳水盛和新婚的翁聖勳夫妻代言，象徵牽手一世情及傳承。（呂妍庭攝）

今記者會邀請結婚60年的葉景周、52年的吳水盛和新婚的翁聖勳夫妻代言，象徵牽手一世情及傳承。（呂妍庭攝）

今記者會邀請結婚60年的葉景周、52年的吳水盛和新婚的翁聖勳夫妻代言，象徵牽手一世情及傳承。（中埔鄉公所提供∕呂妍庭嘉義傳真）

10月31日下午將以草地婚禮形式舉辦牽手一世情活動，給予長輩幸福見證。（呂妍庭攝）

嘉義縣中埔鄉公所10月31日將在陽陽草地音樂農場舉辦一場濃濃浪漫風的「牽手一世情─金婚、鑽石婚」活動，開放36對名額讓結婚50年以上的資深新人報名，只要夫妻一方設籍中埔鄉且報名成功，當天不但能和老伴再度感受眾人祝福，公所還送上蜜月禮，讓老夫妻住飯店享受甜蜜的一晚。

中埔鄉公所為祝福結婚已滿50年或60年以上長輩，10月31日下午將以草地婚禮形式舉辦牽手一世情活動，給予長輩幸福見證，今29日縣長翁章梁和鄉長李碧菁等人邀請結婚60年的葉景周、52年的吳水盛和新婚的翁聖勳夫妻代言，象徵牽手一世情及傳承。

翁章梁說，以前的人常說「床頭吵、床尾和」、「夫妻沒有隔夜仇」，現代的年輕人觀念就不太一樣了，有些認為只要喜歡就好，不喜歡就散，看到現在的老勢大結婚5、60年了還這麼恩愛，真的不簡單。

李碧菁指出，牽手一世情活動將以證婚儀式進行，以「時光沙漏」為意象，會場懷舊與現代並存，並設置拍照區，照片會現場印出，證婚儀式後提供精緻BUFFET晚宴及現場樂團演出，讓賓主盡歡

另外，李碧菁還特別準備「二度蜜月禮」，報名參加的資深新人將獲得嘉義觀止雙人住宿券、高級行李箱及中埔幸福六禮各1分，帶著滿滿祝福，牽手共度幸福時光，其中中埔幸福六禮精選中埔在地農特產品葡萄柚、蜂蜜、苦茶油、辣味黑木耳蒟蒻、絲瓜及麵線，象徵兩人一起走過酸甜苦辣，如今子孫綿延，牽手一世情。

公所表示，牽手一世情活動即日起受理報名，報名時間10月16日截止，名額36對，額滿為止，至於報名資格需夫妻雙方之一設籍中埔鄉，且身體康健、行走方便，可分別報名結婚滿50年以上或60年以上的組別。

(中時 )