經由商研院CDRI認可的台灣優質中小企業，將能獲得更完善的融資管道。商研院CDRI和中小企業信用保證基金今（29）日共同簽署合作備忘錄，推動「商業服務業振興融資保證加值計畫」，曾與商研院有一般輔導或服務的中小企業，將可以拿到被推薦資格，透過未來建立的SOP標準快速核保機制，受理金融機構申請信用保證。

商研院CDRI董事長許添財表示，商研院內部在審慎查核合作業者後，出具評估報告推薦給予信保基金，這些企業能有機會獲得更完善的融資管道。信保基金董事長李耀魁表示，凡經過商研院認可的企業，能額外增加保證融資額度新台幣1億元，保證成數最高九成五。

許添財表示，商研院此次與信保基金董事長李耀魁共同攜手合作，激盪出「雙法人」聯手共同服務中小企業的火花。一旦推薦機制完成，將形成新的資源，企業界也將更願意和商研院合作。

中小企業信用保證基金近兩年來業務面相當擴大，2019年在經濟部支持下，協助政府持續推動科技市場與資金市場鏈結，以技術專利、融資資金、信用擔保三大方向，為中小企業與創業者提供保證及融資機制。先並以智慧財產評價搭配信用保證機制，成功協助「亞拓醫療器材」等業者首批獲取銀行優惠利息融資，後續更有超過115家中小企業與新創團隊主動洽詢，引起臺灣各金融機構的迴響。

工研院表示，今年7月再度攜手信保基金與26家金融行庫共同打造技術加值融資保證專案，積極鏈結資金及技術，推動「轉智成金」，持續協助臺灣中小企業與新創公司提升價值。

(工商 )