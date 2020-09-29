原PO在「爆怨公社」上表示，近日收到一位男性友人給她的2個生日禮物，但她指出「一個是過期的，一個是贈品的。（摘自爆怨公社）

除了在生日遞上一句祝賀，送一些小禮物也是許多人維繫感情、友誼的好方法。不過送禮如果隨便，一不小心可能會害彼此感情產生裂痕。近日一位女網友表示，生日實收到男性友人的2個生日贈品，卻發現其中「1個過期、1個是贈品」，讓她不是滋味。網批：清家裡庫存？

原PO在「爆怨公社」上表示，近日收到一位男性友人給她的2個生日禮物，但她指出「一個是過期的，一個是贈品的」，問大家如果收到這樣的生日禮物，會開心嗎？

網友一看，直言禮物完全沒有誠意，紛紛留言表示，「超扯，東西過期還送」、「有夠沒誠意」、「清庫存概念」、「贈品無妨，過期有差」、「過期就太沒誠意了」、「感覺好像不太用心，這樣的東西真的不適合再給人當禮物了」、「會有點傻眼⋯⋯是不是翻家裡現有的隨便拿來送」。

但其他網友認為，送禮是種心意，雖然送的東西不好，但是至少記得生日。「如果他經濟不優我不會介意」、「禮輕情意重」、「至少還記得你生日」、「事出必有因，是不是妳也送過」。另外也有人指出，「這種朋友可以疏離了」、「你確定是你朋友嗎？」至於收到的禮物，可以等他下次生日再送回去。

一位網友建議，遇到這種情形，朋友應該實話實說，否則對方被自己討厭了也不知道原因，或許朋友也不知道過期了，可以試著跟對方說。「他生氣是他沒品，你生氣是你沒品。」若不是故意，對方肯定會道歉自己粗心；明知故犯的話，對方也會檢討，被發現了很尷尬。

(中時新聞網)