港星梁思浩出道30幾年，跨足影視、主持，而他較為熟知的是主持有線電視節目《怪談》，還被稱為「鬼王」，近日他接受《東網》訪問，大爆娛樂圈內幕，透露有次拍電影時，某女星竟因為不要穿衣服罷工，讓他直呼「片場最麻煩的人」。

梁思浩透露，某次他和翁虹拍電影，一到現場看到苑瓊丹坐在那，他疑惑怎麼還不開工？原來問題出在某女演員身上，她說：「你請我來拍戲，要穿衣服的，那你請我來做什麼？」她堅持不穿衣服拍攝，一定要脫光，連內褲也不穿才願意拍。

但電影裡她的角色是「媽媽桑」，要帶一群年輕女孩出來，所以她不能不穿衣服，因為沒有看過「媽媽桑」是不穿衣服的，就這樣雙方糾纏了8個小時，最後電影公司趕緊製作一件透明的衣服給她穿，她才願意拍攝。

所以梁思浩笑稱她是片場最麻煩的人，但換個角度來看，她也可以講是「片場最專業的人」。而梁思浩一番言論，也引起網友熱議，紛紛從線索尋找他口中的「最麻煩女星」。

(中時新聞網)