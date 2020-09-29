國外旅客前往屏南地區旅遊，僅能透過高鐵及客運轉乘耗時甚鉅，總讓人以屏東是「本島中的離島」來顯示困難度。因此，重啟並活化恆春機場將為恆春半島的觀光與在地發展開啟新頁。

坊間傳聞縣府花30萬空包機一事，縣府交旅處29日嚴正澄清，絕無此事，恆春機場首次國際試航及其相關補助辦法乃依交通部觀光局訂定之要點進行規劃，並經縣議會審核同意後執行；首航的不開艙、不熄火則乃因疫情期間仍須符合防疫相關規定，故縣府重申恆春機場國際首航，是展現久未啟用的恆春機場已確實符合國際班機新航道起降的需求。

屏東縣政府表示，重大交通建設的鋪建需給予時間，但原有之交通設備更應該被重啟與活化。縣府於109年9月21日在恆春機場辦理首次國際試航並順利起降，此次試航飛機乃由菲律賓馬尼拉機場飛至恆春機場，作新闢航線的試飛，該機載運人員含菲律賓民航局5名督導，該機機組員含正副駕駛、空服員、飛行工程師、航機工程師及簽派員，共計12位。在了解解整體飛行環境後順利離境，全程因應疫情以致該機不開艙、不熄火，雖無人入境，但已為恆春機場活化及在地觀光發展開啟嶄新的一頁。

屏東縣政府交通旅遊處表示，縣府為推動恆春機場境外包機營運，經參考交通部觀光局訂定「交通部觀光局推動花東永續旅遊境外包機來臺獎助要點」，針對臺灣以外地區無定期航班之機場飛航至花東地區機場者，每架次補助新臺幣二十五萬至三十五萬元的補助精神，訂定「屏東縣政府推動境外包機起降恆春機場旅遊恆春半島獎助要點」，每架次包機補助新台幣三十萬元，含首次試飛，經提案申請並由屏縣議會核定通過，藉此提升業者飛航意願，以促成推動恆春機場境外包機事宜。

縣府交旅處強調，為確保恆春機場的整體長遠發展，除依「屏東縣政府推動境外包機起降恆春機場旅遊恆春半島獎助要點」就包機起降恆春機場之國際航班予以補助外，並持續促請交通部民用航空局改善機場軟硬體服務設施，讓更多適合的機型能起降恆春機場，也讓更多的國內外觀光客可以直接搭乘飛機來訪恆春半島，感受屏東熱情多一度的觀光旅程。

(工商 )