行政特區向來是城市發展的核心樞紐，吸引一線建商靠攏推案，六都市政府周邊近二年房價漲勢明顯有撐，唯獨台北市微幅下滑1.7％，桃園市則在短期內飆破三成，成為六都最大黑馬。

房地產業者根據近二年實價登錄資料統計，六都市政府周邊1公里、屋齡10年內新大樓成交均價，桃園市以漲幅35.2％稱冠，其次依序是台中市14.3％、台南市7.6％、高雄市4％、新北市2.08％，幾乎出現走高趨勢，僅有台北市下滑1.7％，從每坪167萬元，小跌至164萬元。

除了雙北及台中市府所在地的信義計畫區、新板特區、七期重劃區均屬於區域最高房價指標外，其餘三都桃園、台南、高雄市府所在地周邊房價行情行僅約2字頭。

其中，桃園市政府連結中正藝文、經國、中路三大熱門重劃區，房市交易熱度高，中悦建設機構業務部經理邱淳惠指出，司法園區啟動帶來大規模商業需求，計畫區變更商業用地後，主要規劃商辦及大型量販店，形成更完善的生活圈；而位處核心的中路重劃區，目前已近40案正值交屋階段，磁吸大量住宅人口進駐，未來發展潛力大。

以中路重劃區來看，司法園區周邊生活水平高，成品牌建商卡位重點，包括在地指標中悦建設一舉推出「中悦美樹花園」、「中悦學府公園」、「中悦中央公園」三大豪宅案，因房價較雙北親民，吸引不少北客搶進置產，銷況最高破八成；興富發建設近日則砸下24.9億元買進約2,300坪土地，刷新區域土地高價，預計明年推出中大坪數產品，總銷達50億。

而台北市政府坐落於信義計畫區內，鄰近豪宅包括「皇翔御琚」、「信義富邦」等，由於多為屋齡10年以上成屋，近兩年成交均價稍微下滑；不過周邊高端豪宅林立，陸續完工交屋，可望挹注價漲動能。

(工商 )