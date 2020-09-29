中秋節前夕，台電公司南投區營業處善盡企業社會責任，關懷弱勢，舉辦「中秋送愛心」愛心睦鄰活動；由南投區處處長李宣昌率領員工，會同南投警分局長潘金葉，逐戶致贈月餅及民生用品，給獨居老人及弱勢家庭。

李宣昌表示，希望藉此拋磚引玉，讓社會正面積極的力量擴大，結合更多的企業團體及個人參與，注入源源不絕的關懷，一同守護弱勢家庭。

(中時 )