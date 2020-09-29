台電輸送電力 也輸送愛心 19:522020/09/29 中時 廖志晃 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台電南投區處處長李宣昌（右三）率領員工，中秋送愛心。（台電提供／廖志晃南投傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中秋節前夕，台電公司南投區營業處善盡企業社會責任，關懷弱勢，舉辦「中秋送愛心」愛心睦鄰活動；由南投區處處長李宣昌率領員工，會同南投警分局長潘金葉，逐戶致贈月餅及民生用品，給獨居老人及弱勢家庭。 李宣昌表示，希望藉此拋磚引玉，讓社會正面積極的力量擴大，結合更多的企業團體及個人參與，注入源源不絕的關懷，一同守護弱勢家庭。 (中時 ) #台電 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 進軍歐盟 台灣企業首選荷蘭 04:102020/09/29 產業特刊 CIP攜手華城電機 離岸風電機艙組裝在地化 15:592020/09/29 財經 特殊生籃球賽 黎明技術學院熱情開打 17:422020/09/29 生活 裕電能源攜手鐙鋒綠能 醇氫電池再加太陽能先幫新竹充電 09:342020/09/29 財經 台科大開發微氣泡導入治療呼吸道感染 可應用防疫 13:132020/09/29 生活 1歲童全身癢！指縫驚見「蟲穴道」 醫秒後退：爸媽也中了 15:492020/09/29 生活 王美花背書 核三沒有延役計畫 04:102020/09/29 財經焦點 龍潭路樹生長茂密 民眾憂雨天將出現導電意外 17:522020/09/29 寶島 記憶停留在女兒做月子 80歲婦迷失在市場 13:322020/09/29 社會 神明的錢也敢偷！男子以鐵絲「釣」香油錢被逮 16:322020/09/29 社會 生活熱門新聞 早餐店裡能不碰就不碰的是？營養師答案驚人 - 生活 日月潭店家倒1成 業者曝：背後原因暗藏一絲落寞 - 生活 臉丟光了 勞動部7仙女傳到對岸 陸網友：從沒覺得3分鐘這麼久 - 生活 台灣夜市美食Top1 竟被譏「窮人才會吃的食物」 - 生活 7水果別配藥吃 毒理專家：間隔一天吃也有危險 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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