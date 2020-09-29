日前一名女網友表示，自己近日開始每天都會吃一顆酪梨，沒想到持續一陣子之後精神比以前更好，讓她大力讚賞酪梨是神級水果。而昨(28)日就有另一名網友表示，自己也想效仿，吃酪梨來提振自己精神，怎料買了一顆回家放了好幾天，有如金剛般怎麼切都切不動，於是讓她無奈求助，對此就有網友表示，「把酪梨和蘋果一起放進紙箱，就可以催熟！」

原PO在PTT上以「該死的酪梨」為題說明，自己前幾天精神不好，但在網路上看到一篇文章表示「吃酪梨比補品還好」，於是就去買了酪梨、牛奶跟布丁。等到回家要切時，發現酪梨整個硬梆梆的切不動，所以想說先放著。

怎料，放了幾天之後還是切不動，「酪梨宛如金剛不壞，根本切不動！」更說牛奶快放到壞了，布丁也快過期了。這讓她無奈求助，「到底要怎麼把酪梨變軟阿？打一打能變軟嗎？」

貼文發出後，就有內行人分享讓酪梨變軟、變熟的小撇步，「把酪梨跟蘋果放在紙箱裡，然後放置陰涼處。因為蘋果含乙烯可以催熟酪梨。」也有人分享「除了蘋果，跟香蕉放在一起也可以催熟酪梨！」另外也有熱心網友教學，「酪梨的蒂頭打開如果顏色還是綠色代表還沒好，如果變咖啡色才是熟了。」更提醒，如果熟了還沒要吃，要盡快放到冰箱，「不然爛很快。」

(中時新聞網)