新光三越嘉義店周年慶10月1日起至25日登場，宣告嘉義地區周年慶正式開戰！（嘉義新光三越提供∕呂妍庭嘉義傳真）

新光三越嘉義店周年慶10月1日起至25日登場，宣告嘉義地區周年慶正式開戰！（嘉義新光三越提供∕呂妍庭嘉義傳真）

受新冠肺炎疫情影響，國人無法出國旅遊購物，不只國旅商機成了市場大餅，消費者累積了整年的購物慾，即將隨10月各大百貨周年慶及促銷戰一次引暴，主打「年度最強」優惠吸引消費者買買買，其中新光三越嘉義店周年慶10月1日起至25日登場，宣告嘉義地區周年慶正式開戰！

嘉義新光三越為與顧客歡慶中秋連假，開打首4日推出「暢銷之巔」商品陣容，包含化妝品周年慶限定的超值特惠組合、大容量及廣告款明星商品、讓消費者「不出國也能輕鬆買到航空限定版」，服飾方面也因應國旅商機推出各式旅遊穿搭，讓顧客3000元輕鬆入手。

而每年皆為消費者重點鎖定的家電商品，今年以綠能家電為首波主打，搭配百貨禮券回饋及政府節能補助方案，回饋再翻倍。至於大家最關心的「消費回饋」，今年可說是「很有感」，例如嘉義新光三越鎖定顧客消費習慣，將以往的全館滿5000送500，提升為更容易達檻的「全館單筆3000送300」、「化妝品單筆2000送200」。

此外，今年新光三越在數位APP持續進化，推出「線上週年慶」功能，民眾只需要在APP上消費，就能立即享受所有百貨及銀行推出的電子禮券回饋，讓消費可以零接觸、安心又方便。

除了禮券回饋及會員卡友禮之外，今年新光三越特別以「全新寶可夢專屬聯名贈品」供顧客用點數兌換及加價購方式蒐集，包含可愛度爆表的「皮卡丘無線充電盤」、經典角色大集合的「御三家美漫體重機」等，10月9日下午2點還邀情正版「皮卡丘(雄＋雌)」以及10月17日下午3點邀請「超人力霸王大河」到店與民眾共襄盛舉，整個月精彩不間斷！

(中時 )