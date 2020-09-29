「元大S&P原油正2」ETF下市定了！「元大S&P原油正2」ETF自救會29日約有百人赴金管會陳情抗議，要求金管會展延豁免下市清算時間，讓該檔ETF能撐到油價指數反彈、回到正軌。但金管會證期局副局長郭佳君指出，該檔豁免下市的門檻期限到9月30日若不符合豁免下市門檻就是要下市，不會再展延。

郭佳君表示，「元大S&P原油正2」豁免下市的門檻期限到9月30日，豁免期屆滿後若不符合豁免下市的門檻就回到相關下市規定。她強調，投資人在投資任何商品都要了解到，任何投資都有風險，投資前就要了解相關投資風險做好評估。

金管會指出，「元大S&P原油正2」在2020年4月時符合「暫時性豁免規定」，因此免於下市命運，但該暫時性豁免措施期限只到9月30日，過了這個期限後，就必須回到常態規定，也就是「最近30個營業日平均淨值低於2元，該基金就要終止契約」，而截至2020年9月28日最近30個營業日「元大S&P原油正2」ETF平均淨值僅0.84元，已達下市門檻。

「元大S&P原油正2」下市進入倒數計時，29日爆出17.26萬張的大量，是今年4月下旬以來的最大量，終場收盤上漲0.02元，收在0.8元。由於下市之前若從集中市場賣出投資人可自由決定價格且兩日內款項就會入帳，但若下市前未賣出，就須待由清算程序完結後方可取回以投信處理部位後的淨值之返還價格，且取得款項之時間至少需要到元大投信收到終止信託契約核准函後的42個營業日，所需時程較久。

(工商 )