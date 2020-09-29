諾基亞周二宣布，已與英國電信集團（BT）簽訂5G合約，一躍成為英國電信集團第一大電信設備供應商，此舉也宣告英國電信業者已展開逐步汰換華為的計畫。

諾基亞表示，根據合約，諾基亞將為英國電信集團供應基地台與天線，讓BT旗下EE品牌客戶透過5G的無線電接入網撥打電話與傳輸數據。

按照合約，諾基亞也將取代英國電信的2G與4G電信網路設備。EE電信的3G服務原本就採用諾基亞的產品。

英國政府今年7月以國安為由頒布封殺華為的禁令，除了規定業者今年12月31日後不得再採購華為新的5G設備，同時限令業者在2027年前汰換所有華為的5G產品。

這項禁令等於強制切斷英國電信與華為的緊密合作關係，兩者關係始於2005年。禁令同時給予芬蘭諾基亞與瑞典愛立信等廠商搶奪市場大餅的機會。

諾基亞與英國電信並未揭露這紙合約的具體金額，但據知情人士表示，諾基亞簽下的合約相當於BT釋出訂單的63％，也就是約11,600座無線電基地台。

英國電信今年稍早指出，英國電信由4G升級至5G的基地台中約有3分之1採用諾基亞的設備，其餘則使用華為的產品。

根據穆迪的研究報告，2019年全球無線電接入網市場的第一大廠為華為，市占率達31％，第二大廠是愛立信的2成9，諾基亞排第三，市占率2成1。

按照合約推估，英國電信無線電接入網的設備約有3分之2由諾基亞包辦。

IDC電信分析師狄拉尼（John Delaney）表示，「由於政府的政策，華為的設備無可避免的將遭到汰換。」

英國電信執行長詹森（Philip Jansen）發布聲明指出，「藉由深化與諾基亞的合作關係，我們將持續維持固網與行動網路的領先優勢，並為客戶提供最好的體驗。」

(工商 )