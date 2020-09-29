台南市政府對接中央5G政策，7月與廣達集團為首的11家業者及法人簽署合作備忘錄，陸續媒合公私部門場地，提供業者試驗5G傳輸技術，期使打造外銷全世界的「5G台南隊」。今天進一步匯集5G、數位、傳產企業主與菁英舉辦「109年前瞻產業發展論壇」，台南市長黃偉哲指出，期許透過5G技術帶動智慧製造升級，使在世界產業鏈占有關鍵位置的隱形冠軍企業，持續保有國際競爭力，展現台南建城400年新風貌。

黃偉哲表示，誠如蔡英文總統所說南科半導體產業將引領台灣發展，在副總統賴清德時任市長的安平再生水廠，也預想高科技產業趨勢與需要，台積電落腳台南深耕廣耘，可預見會為台南達到蛻變式的影響，未來台南發展將朝向人文與高科技兼容並蓄與並重發展的智慧城市。

他說，5G在台南發展是在六都算比較早，未來的產業將在5G的發展下建構得更好，他也特別提到，5G相關的產業聚落將會落腳在沙崙跟南科，至於自駕車、無人機與醫療生醫等產業，都會是未來主要的方向。

經發局表示，為吸引年輕能量持續加入點亮台南行列，經發局聚焦邊緣運算（Edge Computing）技術，發展「1＋1＋1」策略。

其中，「第一個1」招攬全球性大型TI公司進駐（如NTT），帶來最先進技術，讓台南市企業與全世界連結；「第二個1」針對本市的龍頭企業（如隱形冠軍、上市櫃公司）開設企業課程，藉互相交流發掘痛點，讓產業與新創鏈結；「第三個1」媒合法人團體（如校友會）提供新創團隊資金及資源協助，幫助新創團隊加速創建，打造友善新創／青創業者環境，創造經濟更大發展。

(中時 )