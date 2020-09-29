公民監督國會聯盟29日公布本屆立法院第1會期立委評鑑結果，共有30位立委獲評選為優秀立委，台南新科立委賴惠員不負眾望，名列優秀立委行列，同在今天發表的口袋國會立委評鑑，立委賴惠員獲口袋國會評鑑全院委員4A優質立委。

此外，台南市立委還有經濟委員會的陳亭妃立委、財政委員會郭國文立委入選第10屆第1會期優秀立委名單。

出身台南後壁的立委賴惠員，擔任台南市議員時，全力為廣大的台南鄉親與地方的繁榮發展打拚，勤耕基層、廣結善緣，雖然連任議員失利，但幸運選上立委。

賴惠員表示，為報答鄉親的厚愛，自進入立法院起便不斷砥礪自己，要求自己每天都第一個到立法院報到，奮發鑽研國政議題，除了從內政委員會著手之外，更深耕農業、教育與交通議題，全力爭取溪北地區建設經費補助，盼能對台南市政與產業發展提供助力。

賴惠員強調，此次兩個國會監督聯盟都給予肯定，是榮耀更是責任，未來在立法院會繼續為台南地方建設爭取更多中央補助，持續監督國政運作，繼續扮演一個稱職的民意代表，為台灣人繼續打拚。

(中時 )