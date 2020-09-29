中南美洲的阿根廷幾日前發生一起男遊民遭當地婦女殺害案件。警方發現，此具遭到活埋的男屍(JoséMaríaPalavecino)是當地的無業遊民，也指出這名生前曾性侵1名年僅17歲的少年，因此少年的母親南希· 伊麗莎白·蒙蒂爾( Nancy Elizabeth Montiel)才會痛下毒手將其殺害後埋在房子前。

這名被殺害的男子名為何塞·瑪麗亞·帕拉韋奇諾(JoséMaríaPalavecino)，是當地的無業遊民，因曾經性侵1名17歲少年，2天後這名少年的媽媽找上門來，對男子進行復仇，並且將男子殺害後掩埋在家門前空地裡。

警方表示，因男子死因實在過於詭異，因此向當地更高層級警察局進一步申請調查，轉變為當地檢調單位來著手此案件，此案件也升級變為兇手案件。檢察官亞歷杭德拉·羅德里格斯（AlejandraRodríguez）沿路追蹤到南希的家院門前，並發現了男子屍體。目擊證人指出，最後一次看到男子時，認定是和南希進行爭吵時被遭到刺殺的情況。

男子的屍體在離南希家的80米附近所發現，被找到時身上有處刺傷，並且屍體已經被放置已久，開始有自行分解的情況。警方目前已將南希逮捕歸案，將對她進行偵訊。同時，檢調單位也將此位強暴受害人的親屬逮捕歸案，罪名為曾犯下多次性虐待自己姪子。

(中時新聞網)