一名在竹科任職中階主管的張姓男子，被前女友爆料偷拍多部性愛影片，受害者包括女友、炮友、閨密、劈腿對象等等，勘稱「竹科李宗瑞」，醜聞爆發後，張男的前妻身分也曝光，原來是星座正妹專家白瑜，她在節目上控訴，新婚之夜就發現丈夫劈腿。

「正妹星座專家」白瑜長相相當甜美(圖片取自/白瑜 心星療癒臉書)

年薪千萬的張男，據說劈腿成性，張男前妻是知名星座專家白瑜，外表甜美有氣質、身材玲攏有致，不僅因為分析星座累積許多粉絲，更是被譽為「正妹專家」，白瑜曾在節目上表示，在兩人登記結婚當天，就接到酒店妹打電話來說「好想你」。

白瑜透露，張男當年追求自己時，曾特地飛到南京，兩人交往2年多決定結婚，想不到登記當晚，張男說要與兄弟喝酒聊天，結果喝完酒回家，白瑜卻接到電話，一名酒店妹嬌嗔「好想你」，讓她當非常崩潰，只是當下張男用苦肉計，最後白瑜決定再給他一次機會。

想不到「原諒」竟是讓自己更痛苦的開始，婚後張男工作調往印度，白瑜也跟隨前夫出國，卻發現張男與多名女子關係親密，因為不安全感與壓力，白瑜罹患憂鬱症，嚴重還會併發氣喘，直到回娘家休養3年才痊癒。之後兩人生下孩子，張男也沒有「浪子回頭」，反而更常往外跑。

張男沒有因為小孩，改變偷吃行為，被抓包還會暴怒，白瑜心灰意冷決定離婚，婚後反而開啟新的人生，事業更是蒸蒸日上，白瑜曾表示，希望自己的經歷可以鼓勵勇敢離婚的女性。

(中時新聞網)