范冰冰最新自拍影片，巨肚藏不住。(取自范冰冰微博)

連書都遮不住明顯隆起的肚子。(取自范冰冰微博)

39歲大陸女星范冰冰2年前捲入「陰陽合同」逃稅風波，讓演藝事業跌入谷底，復出路之路走得艱辛不說，近來還屢屢被拍到肚子隆起的模樣，加上她昨晚在微博拍片感謝粉絲送她生日禮物，就被網友發現她肚子大到連書都遮不住，令懷孕說又起。

9月16號才度過39歲生日的范冰冰，昨晚在微博分享粉絲送的禮物，影片中的她，穿著馬卡龍色寬鬆針織外套，完美襯托出她白皙美肌，整個人看起來更加明豔動人，狀態超好。

「非常的開心看到了這個我的生日禮物，其實這樣的，這2天從出差回來就一直想要趕快回公司，想要翻你們給我的禮物，非常非常的漂亮。我在想我是不是每一個生日跟每一年都會收到對我最重要的東西。」

只是范冰冰在影片中小腹明顯凸起，還刻意拿、外套遮掩，此舉也令網友更加注意到她的肚子，更有陸媒揣測她是否有孕。

另外，早前范冰冰更傳出與李晨復合，就有網友好奇在微博問她，「是不是生日之後這個禮拜都和姊夫在一起？」想不到竟意外獲得范冰冰親回復「你……不許說話」，回應相當曖昧。

(中時新聞網)