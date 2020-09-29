泰國觀光局長育他薩周二表示，下周將迎接首批約120位從中國廣州出發、直飛度假勝地普吉島的外國旅客。這是泰國準備重新對外開放旅遊業第一步，普吉島為試點。官方預計10月有1,200位外國旅客前來，產生約3,155萬美元收益。

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