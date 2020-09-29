泰國重啟國門 下周迎首批中國觀光客 20:102020/09/29 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 泰國觀光局長育他薩周二表示，下周將迎接首批約120位從中國廣州出發、直飛度假勝地普吉島的外國旅客。這是泰國準備重新對外開放旅遊業第一步，普吉島為試點。官方預計10月有1,200位外國旅客前來，產生約3,155萬美元收益。 (工商 ) #泰國 #普吉島 #外國旅客 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《金融》中國國債納入富時指數 人幣嗨在等 08:352020/09/29 財經 故國變客地 何處是歸途（上） 04:102020/09/29 兩岸藝文 花旗台灣再獲「最佳企業數位銀行」 15:032020/09/29 財經 《商情》買氣增強 大阪天然橡膠漲至三周新高 10:002020/09/29 財經 《國際社會》泰國逐步開放旅遊 下周迎來首波外國觀光客 16:312020/09/29 財經 藍委酸民進黨政治學中國 04:102020/09/29 政治要聞 線上線下夏普牽手美華泰 更名新氣象迎會員回家 15:102020/09/29 財經 槓上川普防疫愛將 美CDC主任：他沒一句話可信的 15:482020/09/29 國際 我見我思：楊方儒》科技戰的下個箭靶 19:022020/09/29 名家 「中國一定強」力抗「美國優先」 04:102020/09/28 時論廣場 財經熱門新聞 千億晶片大騙局續集？ 詐完蔣爸 武漢弘芯爆恐怖下一步 - 財經 投信史上最大罰度 街口董事胡亦嘉遭解職 - 財經 - 工商 金管會鐵了心要它下市 元大原油正2自救會抗議無效 - 財經 - 工商 謝志堅卸任陽明董事長 下一步有洋蔥 - 財經 - 工商 台積電疲了 大咖提前放假？專家：明天要小心 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。