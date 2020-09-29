國喬（1312）斥資500億元的跨業大投資—泉州PP一貫布局建置開始起跑。國喬公告子公司泉州國亨化學與福建省泉州市泉港區自然資源局簽訂國有建設用地使用權出讓合同；以每平方公尺約人民幣444元價格，取得510,276平方公尺，折合765.41畝使用權，交易總額為2.2644億元人民幣，折合新台幣9.64億元。

國喬今年3月宣告完成500億元的福建泉州泉港石化工業園PP一貫布局簽約，規畫新建丙烷脫氫及聚丙烯項目之簽約儀式；正式將營運觸角將從SM（苯乙烯）系列拓展至丙烯系列領域，更是國內單一石化專業廠近年跨領域之最大手筆海外布局；一期投資預計2023完工投產。

國喬主生產SM、ABS、PS及尼龍66等石化產品的生產，另有轉投資30.4％大陸鎮江奇美廠ABS、PS廠。伴隨大陸經濟數據回溫，除疫情受到控制、經濟活動恢復外，華中水災的災後重建也帶動汽機車和生活家電等塑化需求，增添國喬收益動能。

貫徹長期多元布局策略，國喬大陸泉州PP一貫佈局為泉州近三年來投資額最大的台資項目，占地800畝，坐落於大陸福建省泉州市泉港區園中路東側，天丰路西側，北線排洪渠南側，福建聯合石油化工有限公司項目北側之建設用地使用權。

國喬指出，泉州PP一貫佈局規劃年產100萬噸丙烷脫氫（PDH）及90萬噸聚丙烯（PP），將採二期推進；一期投資300億元新台幣，約年產60萬噸丙烯，PP年產規模則約30～45萬噸，將於今年底開工建設，2023年建成投產，年產值約達100億元人民幣。

(工商 )