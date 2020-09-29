生命若是到了盡頭，大家都會希望自己能夠安詳走完人生的最後一段路，然而胸腔科醫師蘇一峰卻在臉書上透露，一名九旬老翁已經失智多年且癌末，且身上插了「三管」，但家屬為了能夠節稅，請醫師急救到底，讓病患再多活一年。這讓不少人感嘆，「也太不孝了吧」。

蘇一峰在臉書上分享個案，一名九旬老翁不但失智多年、癌末，目前人也毫無意識，全身上下插了三管，氣管、鼻胃管、尿管都上了，然而家屬為了可以節稅，希望能急救到底，再活一年。

蘇一峰無奈表示，這名老翁身體狀況已經越來越差，邁向多重器官衰竭，大限之期就快到了，醫護團隊將會努力跟家屬會談，希望能幫幫患者，讓他最後能一路好走。蘇一峰文末也標籤寫下，「人生在世財富很多，常常走的不安寧，無效醫療也浪費健保資源」。有人就好奇究竟是多少稅可以讓家屬下如此決定，蘇一峰也在底下回應，「快一千萬」。

胸腔科醫師蘇一峰分享個案。（摘自蘇一峰臉書）

底下網友看到後不忍心地直呼，「看了好心疼，這老人家辛苦了，果然越有錢的人都不能好好善終」、「有財產讓你不得好死，沒有財產趕快死一死」、「為了錢，家人都能出賣」。

另外，不少人也怒斥，「這些才真正是拖垮健保的費用！無意義的大量消耗！」、「希望對老先生如此做的家人，也一樣以後不得好死」、「這就是健保越來越大洞的原因」。

😥九旬老翁失智多年癌末，目前人已經沒意識了，三管（氣管插管，鼻胃管，尿管）都上了！為了可以避稅，家屬希望要急救到底，再活一年……！ 身體狀況已經越來越差，邁向多重器官衰竭了，大限之期就快到了，醫護團隊努力跟家屬會談，希望能幫幫患者，最後一路能好走……😥😥😥 #人生在世財富很多_常常走的不安寧 #無效醫療也浪費健保資源 由蘇一峰發佈於 2020年9月28日 星期一

(中時新聞網)