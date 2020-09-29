王浩宇臉書。

網友發文討論。

目前台海情勢緊張，兩岸空軍頻頻起飛在台海上碰頭，許多民眾都擔心是否會出現擦槍走火的狀況，對此，台北市議員徐巧芯提出「全民徵兵、男女服役」的想法，而在節目上同台的王浩宇突然爆出一句「我沒有要喔」，引發網友嘲笑，而有些網友更翻出王浩宇過去的言論，酸溜溜地表示：王浩宇「真有決心」！

王浩宇的一句「我沒有要喔」讓網友笑翻，直呼民進黨保護台灣的決心也不過如此，更有人翻出王浩宇過去在臉書上曾說過：如果共軍犯台、侵害我們的民主自由，我會拿起「筆桿」保衛台灣。這句話引來更多的訕笑，狂酸王浩宇對於守護台灣「真有決心」。

網友直言，王浩宇的發言就是台灣這些覺青的態度，如果共軍犯台，他們不可能會拿起槍桿跟共匪作戰，通通都只會拿起鍵盤保衛台灣而已，「真的是笑死人」，這些覺青整天要大家拿起決心抗中保台、保護台灣、不要怕上戰場，結果真的面對戰爭時卻是這種態度，真的是可恥！

其他網友留言指出，「我就爛，讓其他人上」、「你要祈禱不會有人一開戰就跑到美國去成立流亡政府」、「現在風向是40到60歲上戰場保護覺青們」、「我覺得佛地魔會立刻加入對面，然後換個位子換個腦袋」、「還以為會拿起槍桿，不愧是替代役」。

(中時新聞網)