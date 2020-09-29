江宏恩(中)化身Rocker擔任董事長樂團演唱會嘉賓。（獨一無二娛樂文化提供）

江宏恩擔任董事長樂團演唱會嘉賓。（獨一無二娛樂文化提供）

江宏恩的母親(左起）、老婆與姊姊到現場打氣。（江宏恩提供）

江宏恩與董事長樂團再續前緣，他日前首度化身搖滾Rocker，擔任「董事長樂團冠宇紀念演唱會」嘉賓，出道26年的江宏恩演戲如喝水，首度站台令台下歌迷歡呼連連，他卻自嘲：「隔行如隔山，很怕自己突槌。」透露還沒上台前不斷反覆背誦歌詞，深怕自己壞了整場音樂會。白董與吉董則表示，江宏恩將台語歌詮釋得相當好，白董打趣說：「早認識20年就邀你入團了。」更說未來想替江宏恩寫歌。

他們因明星棒球隊結緣，鐵人三項賽加溫，好默契延續到演唱會。 江宏恩開金嗓飆歌，一連演唱〈愛我妳會死〉、〈你袂了解〉以及〈最後一杯酒〉經典歌曲，吉董誇江宏恩唱得比他想像中還好，他驚訝：「宏恩的Key和冠宇一樣高。」江宏恩笑說：「上台前還皮皮剉擔心忘詞。」怕自己表現得不夠好。演唱會當晚江宏恩老婆Vanessa和母親、姊姊，以及名廚弟弟江振誠都到現場打氣，同時大飽耳福，讓江宏恩興奮直呼演唱會圓夢了。

江宏恩老婆Vanessa得知老公即將擔任嘉賓時，立刻牽線國際設計師周裕穎，貼心替老公打造難忘的演出，想不到周裕穎一口答應提供參加「紐約時裝週」作品，運用廟宇神明金裝、手工刺繡呼應台灣的在地文化。江宏恩穿著背心閃亮登場時，白董、吉董不約而同表示，回想起參加三鐵時「眾神護台灣」的精神了。這回「董事長樂團冠宇紀念演唱會」全程貫徹實名制，歌迷們皆配合戴口罩、量額溫防疫措施，江宏恩與董事長樂團暖喊：「在台灣很幸福，謝謝大家的體貼，真的很感動。」

(中時 )