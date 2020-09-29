為了鼓勵失業勞工積極尋職並提早就業，《就業保險法》的給付項目除失業給付外，另有提早就業獎助津貼，勞動部提醒，符合請領條件者別忘了自身權益。

舉例來說，阿明失業後每月請領2萬元的失業給付，領到第4個月時找到新工作，而一般勞工失業給付最長可領6個月，等於阿明還有2個月沒領完。因此，當阿明再受僱工作並累計參加就業保險滿3個月以上時，就可以再請領相當於1個月失業給付，即2萬元的提早就業獎助津貼。 勞動部表示，依《就業保險法》規定，勞工符合失業給付請領條件，於失業給付請領期限屆滿前受僱工作，並依規定參加就業保險滿3個月以上（年資不以同一事業單位為限），得向勞保局申請提早就業獎助津貼。給付標準按尚未請領的失業給付金額50％，一次發給。據統計，近5年領失業給付的勞工中，約有4成領取提早就業獎助津貼。另該部提醒勞工留意自身權益，記得於符合請領資格之日起2年內提出申請。

(工商 )