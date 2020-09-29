第6屆臺芬蘭經貿對話會議於9月28日以視訊召開，由經濟部政務次長陳正祺與芬蘭就業經濟部副部長Mr. Petri Peltonen共同主持。經濟部表示，這屆經貿對話會議涵蓋人工智慧、5G及6G、資訊安全、循環經濟、能源及市場進入等雙方感興趣之多項經貿議題。

陳正祺表示，臺芬皆重視教育、循環經濟及再生能源等，雙方於該等領域深具合作潛力。我方另表示近期受到COVID-19疫情及美中貿易摩擦等影響，國際合作及供應鏈出現新局，並凸顯建立可信賴供應鏈的重要性。芬蘭是全球無線通訊產業的重要推手，深具軟體研發能力；而我國在資通訊及半導體產業具強大製造能力，且智慧財產權保護完善，雙方可在AI、IoT及5G等產業發揮優勢互補，共同開發商機。

Peltonen也肯定臺芬在前述領域的合作成就，尤其在5G及6G領域已有長久合作基礎，例如我聯發科在芬蘭設立研發中心，北科大及臺灣大學等均與芬蘭進行學研合作。臺灣在該領域是芬蘭重要的合作夥伴。

此外，雙方也於會中簽署新的促進投資合作備忘錄，此備忘錄的簽署有利未來雙方續強化投資與產業合作，共同協助業者拓展商機。

芬蘭是我在北歐第3大貿易夥伴，2019年雙邊貿易總額為6.26億美元。另截至2020年7月，芬蘭來臺投資約573萬美元，知名企業包括通訊電子設備商NOKIA、船舶動力機具製造瓦錫蘭集團（Wartsila）、造紙設備製造Metso及軟體業ROVIO等。我商在芬蘭投資主要為資通訊產業，知名廠商如聯發科、鴻海、光寶等。

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