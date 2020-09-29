針對連日來GeForce RTX 3080顯示卡出現黑屏或閃退事件，是否與電容設計相關的爭議，技嘉科技今（29）日傍晚正式發出聲明澄清，直指採用鉭電容POSCAP與閃退無關，且POSCAP及MLCC（多層陶瓷電容）之用途特性不同，成本上亦無高低之分。

目前台主要板卡廠的RD多認為，閃退問題並不直接是由電容設計造成，尤其是在鉭電容歷經前一波價格飆漲、MLCC部分料號供貨也一度吃緊下，各家先前亦是努力搶貨，成本上實在是沒有太明顯落差。

技嘉在聲明中表示，媒體質疑POSCAP電容會直接導致閃退情況，並非屬實。顯卡的運作穩定與否，需衡量整體的線路和供電設計，而POSCAP和MLCC兩款電容特性不同、用途亦有所差異，並不存在好壞問題。

其次，技嘉GeForce RTX 30全系列顯卡皆依照輝達NVIDIA規範所設計，同時通過內部及晶片供應商等所有嚴格的測試，有其品質保證。

其中，技嘉GeForce RTX 3080 GAMING OC及EAGLE OC等系列顯卡，在電容部分採用高規格、低ESR的470uF SP-CAP電容，且提供高於業界平均達2820u的總容值（GPU Core Power），用料成本並不低於MLCC，絕非網路謠傳使用低廉料件。

技嘉同時強調，不斷精進優化產品品質、提供最佳電競體驗給終端消費者為其目標。針對最新AORUS GeForce RTX 30顯示卡系列，技嘉也特別在散熱效能上加強力道，推出超飽和散熱（MAX-Covered Cooling）等解決方案，在確保每個元件的運作能更加穩定順暢下，讓玩家享受超頻顯卡帶來的極致遊戲體驗。 另一方面，輝達也在29日發布最新一版的驅動程式（456.55版），提供玩家進行更新、以獲得最佳化的效能調校和遊戲體驗。

技嘉重申，若消費者尚有任何疑慮，請聯絡當地經銷商或維修中心。

(工商 )