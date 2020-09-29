徐乃麟（乃哥）的準媳婦俄羅斯美女宋蕊安（Soa）29日出席公益活動，談到因為疫情已經1年多沒回去家鄉，很想念家人。將適逢中秋節，同是她在台灣過的第6個中秋，憶起以前都會跟同學一起去河邊烤肉，但她近年來開始茹素，就不參加烤肉局，今年計畫和朋友聚餐、打麻將。她開始自學麻將，被問到會跟乃哥打麻將？她說：「可以阿，但可能不能賭錢，會輸很多。」

她自虧剛開始學打麻將，看到像是餅、條的牌都要算很久，「現在看很快了。」在活動上，她以一席古裝扮相，化身嫦娥仙子，她說：「一直就很想嘗試穿古裝，以前有穿過旗袍，但這是第一次穿嫦娥服，感覺好像真的可以飛起來。」她提前與紅心字會弱勢兒童一起過中秋，呼籲民眾捐款幫助弱勢兒童籌募餐費，她也與小朋友一起彩繪裝飾柚子，更拿起柚子皮當帽子戴，逗得大家笑開懷，氣氛熱鬧。

宋蕊安19歲來台，就讀台大中文系，從小就對中華文化有興趣，很喜歡中文，愛看李小龍、李連杰功夫片。她近期推出首張同名EP《SOA》新歌〈關雎Lady〉就是取材自《詩經》，歌詞內有許多成語，大展她苦練中文的決心。

(中時 )