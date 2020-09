今年莫斯科舉行的陸軍2020年論壇(Army-2020)期間,俄羅斯國防部提出了未來兩節式戰車(two section tank )的概念,設想是2040年代後用以取代現役T-14阿瑪塔主力戰車( Armata)。戰車如何設計成兩截式?雖然論壇上有提到一些設想,但是沒有公布概念圖,也只能做一些初步的猜測。

這個概念是由第38裝甲設備與車輛研究所(38th R&D and Testing Institute of Armored Hardware and Armament)所提出的,據說該研究所就是設計阿瑪塔主力戰車的單位,並相信至少到2040年代,阿瑪塔主力戰車都不會過時,但他們已經在設想更遙遠的未來的陸戰裝甲武器。

俄羅斯的Vityaz DT-10北極履帶運輸車,採用兩截設計。(圖/Sariel)

副所長葉夫根尼‧古巴諾夫(Yevgeny Gubanov )表示,「我們的專家認為,未來戰車可以採用兩段式耦合設計,前部為載人的戰鬥段,有1名駕駛與戰車長和操砲員,這3人在高度保護的裝甲艙當中。戰鬥段的中部是一門電熱主砲,具有自動裝填系統。 」

「戰車的後段為動力系統與其他功能區,動力艙可容納一部3,000馬力的燃氣渦輪發動機,另外再設有輔助武器系統,包括無人機操作台,或是搜索地雷等設備。」

「戰車的主砲以電熱啟動,以新化合物取代替火藥,而火藥會被放電點燃,發射的是高超音速砲彈。前部還有雷射武器和電磁脈衝發生器等」

根據塔斯社的說法,後部模組還可以容納垂直發射式的短程飛彈,射程可達12 km。

我們不太容易想像,兩段式戰車是什麼模樣,不過俄國軍備專家巴里亞汀斯基(Mikhail Baryatinsky)表示,它可能近似俄羅斯在北極使用的兩節式履帶運輸車。他說:「在前蘇聯時期,一種名為Vityaz的兩截式運載車,具有很大的承載能力。」

Vityaz運載車的外型,就像是連結卡車一樣,只是採用履帶推進。

專家認為,之所以要把戰車設計成兩截,是因為戰車炮的口徑還會再增加,可能會達到140~155公釐,更大的砲需要更大的車體,所以兩截就一種增加車體的方式。

巴里亞汀斯基還表示,兩段設計可以提高防護能力和火力,引擎遠離戰鬥艙,可以避免失火,而提高了乘員的存活率。但是兩截部分之間如何有效配合,以及連結段的脆弱問題,需要進一步改進。

(中時新聞網)