香港網上傳出有網民號召在「十．一國慶」時上街遊行，並攜帶汽油彈對抗警方可能的鎮壓行動。香港警務處處長鄧炳強出席區議會後表示，已經留意到網上有人預備在10月1日參與未經批准的集結，甚至鼓吹在當日使用暴力及使用汽油彈，呼籲市民切勿參與，以免「與全香港人對著幹」。

據《星島日報》報導，鄧炳強在參加區議會後向傳媒表示，有網民擬在10月1日發起遊行，當日的遊行是未經批准的集結，若市民參與、組織或煽動參與未經批准的集結均屬違法。他又說，已留意到網上有人鼓吹在10月1日集結時使用暴力，包括汽油彈、攻擊警務人員及破壞部分地方等。他重申，相關行為不但違法，亦是「與全香港人對著幹」，希望市民切勿進行非法行為，否則警方會嚴正執法。

針對近日受到國際關注的12名被扣留人士的事件，鄧炳強表示，該12名港人均為通緝犯，並涉及嚴重罪行。目前已接獲部分家屬要求，已轉介入境處跟進，了解被扣留人士的福利等事項。警方亦正調查事件是否涉及跨境罪案，包括是否有人協助潛逃等。

《多維新聞》另引述香港中聯辦就12名被扣留香港人發表回應稱，12名被扣留港人涉嫌非法偷渡入境內地，被內地執法部門查獲，犯罪事實清楚，適用法律明確，案件正在依法辦理中。但一些別有用心的人士借此散佈各種謠言，並在網上策劃煽動「十一國慶」和中秋期間發起非法遊行，甚至聲言要重啟黑暴行動。

香港中聯辦發言人警告，有示威者無視上述案件事實真相和香港警方的反對，執意煽動在10月1日發起非法遊行，甚至提出釋放12名犯罪嫌疑人的要求，實在是言無法綱、行無底線。更為聳人聽聞的是，極少數激進分子還在網上群組策劃所謂「月夕行動」，策動發起暴力衝擊、攻擊警署，甚至慫恿非法購買槍械、弓箭等殺傷性武器，對警員進行恐怖襲擊。這些公開煽動顛覆國家政權、攻擊執法機構和警員的恐怖行為，是對香港國安法和本地法律的公然挑釁。香港警方已表示，將依法出手，果斷執法，絕不容忍任何違法行為滋擾成事，全力維護公眾安全和公共秩序。

(中時新聞網)