少子化衝擊嚴重，全台國中小推出多元課程力拚轉型創新實驗學校，其中，北市公立的實驗教育機構，普遍招生情況不太理想，另外在私校方面，台北市普林思頓高中，增設全美語國中小學，但市議員秦慧珠29日指出，該校截至9月底報到截止，全校竟只有一名新生報到，對此，教育局在工作報告中指出，一名學生也是有受教權，法規沒有說不行，並且校方配有2個老師，分別來教導該生的各學科，必定確實保障該學童的受教權利。

普林思頓高中校長劉育仨指出，育達在6月正式更名為普林思頓高中，更開設國中部及國小部，但因招生期太短，國中部新生掛蛋、小一也只有一名學童報到，但他強調，校方不會因為只有一名新生，就偷工減料，包括學校日等，都照樣召開，他說，在學校日該學童父母一同到校，更向學校致上感謝，還向老師說，自從孩子開始到校上課後，在家開始願意主動閱讀，在下課後還會跟父母分享在校的收穫。

劉育仨指出，校方針對「雙語」等特色教育，設計一系列課程，並轉型成創新實驗學校，今年雖然只有一名學生，但校方跟市府教育局已開始謀合洽談寒假的港人子女來台計畫，預計將會招收90名轉學生，並且開設3個班以最詳細、有趣的教學模式，帶領學生扎實的學習，另外，他指出，校方小1至小6都安排半天的英語沉浸式課程，更推出雙導師制度，以一國內老師、配上一外師，讓學生享有最完善的教學環境。

(中時 )