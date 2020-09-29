台北一位8歲女童在今年4月違規穿越馬路，遭值勤救護車撞傷。警方調查後認為雙方皆有肇事責任，女童母親也同意15萬元和解。事隔半年，女童母親今日又於臉書社團上發出近1700字的長文，大罵救護車駕駛毫無歉意。未料，文發出反被網友狠酸「貪心的嘴臉一覽無疑。」

據三立新聞11日報導所播出的監視器畫面可見，4月22日事發當日，小女童下公車後，在路口來回張望，在往前幾步路就是斑馬線，而女童卻選擇違規穿越馬路，並在馬路上快速奔跑，而對向車道的救護車閃避不及，便一把將女童撞倒在地，女童整個人撲倒在馬路上，對面的機車行老闆也隨即上前關心傷勢，而許久後才見救護車副駕下車察看。

在當時警方調閱監視器認定雙方皆有肇事責任，女童未依規定行走斑馬線，救護車雖為鳴笛狀態，但卻未注意車前狀況，雙方以15萬元和解。而此意外事故造成小女童全身擦挫傷、2顆門牙斷裂且輕微腦震盪，在當時母親便透過媒體表達不滿，她怒斥救護車駕駛態度差。

今(29日)下午，女童媽媽於臉書社團《爆料公社》發出長文，委屈的表示她想將事發的真相說出來，不願意受到抹黑及威脅，文章雖開頭就表示自己是單親媽媽，獨自撫養8歲女童，並承認小孩違規穿越馬路她有錯，但文章近8成篇幅都在指責救護車駕駛事後態度不佳，更說自己想要的只是「誠意的一句道歉跟關心而已。」

女童母親在爆料公社發出長文大喊委屈，指責救護車駕駛至今一句真誠的道歉都未說過。（臉書社團爆料公社／蘇育宣翻攝）

女童母親在爆料公社發出長文大喊委屈，指責救護車駕駛至今一句真誠的道歉都未說過。（臉書社團爆料公社／蘇育宣翻攝）

文發出短短幾小時卻反被網友酸爆，不少網友站出來替救護車駕駛抱不平回應，「做錯事不可恥，可恥的是自己錯了還怪別人。」、「救護車已經很倒楣撞到妳女兒了..妳沒跟他們道歉就算了..還賠妳15萬了..是否覺得15萬太少啊？」、「得饒人處且饒人」、「影片會說話，大家都知道真相。」、「這樣可以領15萬還不滿足喔？」、「貪心的嘴臉一覽無遺」、「那你小孩有跟司機大哥道歉嗎？」等語。

(中時新聞網)